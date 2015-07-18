Болельщики «Астон Виллы» прикрепили к воротам домашнего стадиона баннер:«Делф, ты змея»

Болельщики «Астон Виллы» жестко отреагировали на трансфер полузащитника Фабиана Делфа из своей команды в «Манчестер Сити». Напомним, что игрок подписал к «горожанами» контракт на 5 лет.



В знак возмущения фанаты закрепили на входных воротах домашнего стадиона «Астон Виллы» «Вилла Парк» большую растяжку со словами «Делф, ты змея».

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