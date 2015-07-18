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    • Болельщики «Астон Виллы» прикрепили к воротам домашнего стадиона баннер:«Делф, ты змея»

    Болельщики «Астон Виллы» прикрепили к воротам домашнего стадиона баннер:«Делф, ты змея»

    Болельщики «Астон Виллы» жестко отреагировали на трансфер полузащитника Фабиана Делфа из своей команды в «Манчестер Сити». Напомним, что игрок подписал к «горожанами» контракт на 5 лет.

    В знак возмущения фанаты закрепили на входных воротах домашнего стадиона «Астон Виллы» «Вилла Парк» большую растяжку со словами «Делф, ты змея».



    Все состоявщиеся трансферы Английской Премьер-Лиги можно посмотреть в нашей обновляемой таблице


    Источник: Sports.ru

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    18.07.2015 13:25
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    Комментарии (84)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    vla
    1437233335
    У нас бы еще разбили что-нибудь.
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    roman230582
    1437234717
    Хулиганы
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    Juventus 32
    1437236949
    Тогда вся АПЛ - змеиное логово
    Ответить
    cri1712
    1437237122
    деньги - ФУТБОЛ
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    drug01
    1437237282
    Болельщик всюду болельщик!
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    inz87
    1437244276
    делф, стерлинг, санья, насри, клиши + яяшка...славная команда собралась у них там
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    Cool-Kurt Angle
    1437252242
    очередной игрок из Виллы в этот Манчестер =/
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    nahan
    1437314653
    Змея уползла из под ворот...
    Ответить
    112910415
    1437327025
    весьма креативно
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    ologreds
    1694997591
    numo436005
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