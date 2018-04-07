Джикия: «Лишний вес Фернандо? Ну любит человек покушать. Что тут поделать?»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о теме лишнего веса у футболистов в московском клубе.

Ранее травмированный игрок заявил, что готовится к старту чемпионата мира-2018.

– Карпин штрафовал даже за лишние полкило. А Каррера?

– У него тоже есть определенные требования к футболистам. Каждый знает, сколько должен весить. И нарушений особых нет. Любой может вернуться из отпуска с лишним весом, но Каррера с пониманием к этому относится. Сам играл в футбол, и дает время, чтобы привести себя в порядок.

– Над лишним весом Фернандо шутили?

– Ну любит человек покушать. Что тут поделать?