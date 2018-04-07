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    Джикия: «Лишний вес Фернандо? Ну любит человек покушать. Что тут поделать?»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о теме лишнего веса у футболистов в московском клубе.

    Ранее травмированный игрок заявил, что готовится к старту чемпионата мира-2018.

    – Карпин штрафовал даже за лишние полкило. А Каррера?

    – У него тоже есть определенные требования к футболистам. Каждый знает, сколько должен весить. И нарушений особых нет. Любой может вернуться из отпуска с лишним весом, но Каррера с пониманием к этому относится. Сам играл в футбол, и дает время, чтобы привести себя в порядок.

    – Над лишним весом Фернандо шутили?

    – Ну любит человек покушать. Что тут поделать?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2018 06:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 апреля 2018, 11:25

      вообщем и целом он все равно держит себя на уровне в плане веса да и главное чтобы продолжал такие же шикарные голы забивать а остальное мелочи.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 7 апреля 2018, 11:23

      Когда только пришел в Спартак, да вес был большой. А сейчас я бы не сказал что у него большой вес))
      Он свой вес компенсирует великолепными ударами со штрафных!

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 апреля 2018, 08:49

      Да плевать какой у него вес-продолжал бы и дальше так же забивать и ладно.

      4
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      Рейтинг: +2726

      a_who 7 апреля 2018, 08:02

      Что вес ? в ворота бы закладывал !

      5
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