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  • Джикия: «Лишний вес Фернандо? Ну любит человек покушать. Что тут поделать?»

Джикия: «Лишний вес Фернандо? Ну любит человек покушать. Что тут поделать?»

7 апреля 2018, 06:40
4

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о теме лишнего веса у футболистов в московском клубе.

Ранее травмированный игрок заявил, что готовится к старту чемпионата мира-2018.

– Карпин штрафовал даже за лишние полкило. А Каррера?

– У него тоже есть определенные требования к футболистам. Каждый знает, сколько должен весить. И нарушений особых нет. Любой может вернуться из отпуска с лишним весом, но Каррера с пониманием к этому относится. Сам играл в футбол, и дает время, чтобы привести себя в порядок.

– Над лишним весом Фернандо шутили?

– Ну любит человек покушать. Что тут поделать?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Фернандо Джикия Георгий
Комментарии (4)
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a_who
1523077356
Что вес ? в ворота бы закладывал !
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Диктор
1523080144
Да плевать какой у него вес-продолжал бы и дальше так же забивать и ладно.
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Алекc
1523089408
Когда только пришел в Спартак, да вес был большой. А сейчас я бы не сказал что у него большой вес)) Он свой вес компенсирует великолепными ударами со штрафных!
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OfaZavr
1523089536
вообщем и целом он все равно держит себя на уровне в плане веса да и главное чтобы продолжал такие же шикарные голы забивать а остальное мелочи.
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