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    Джикия: «Не стану скрывать: готовлюсь к ЧМ-2018»

    Защитник сборной России Георгий Джикия оценил свое состояние и заявил, что готовится к чемпионату мира-2018.

    Ранее сообщалось, что из-за травмы крестообразной связки колена футболист пропустит турнир в России.

    – Как оцениваете свое состояние на сегодняшний день?

    – Недавно летал на обследование в Рим, тесты показали хорошую динамику. То есть все идет по плану, без осложнений. Уже почти неделю занимаюсь на поле. Единственное, мне пока нельзя бить по воротам. Все остальное выполняю.

    – Значит, отводите больше 50 процентов на то, что мы увидим вас на ЧМ?

    – Еще нужно заслужить доверие главного тренера. Но я, повторю, готовлюсь к турниру. Не стану скрывать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2018 01:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +361

      sergan113 7 апреля 2018, 15:33

      банеры рисует?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 апреля 2018, 11:17

      это хорошо, но главное не торопиться и не рисковать, если правда все будет в норме на 100% только тогда стоит выходить.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 апреля 2018, 10:00

      Давай, Джорджо!!!!

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 апреля 2018, 06:48

      сборной нужна оборона ждём тебя ДЖИКИ

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 7 апреля 2018, 06:06

      Набирайся сил и здоровья , в сборной ...опа !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 7 апреля 2018, 04:11

      Крепись боец! возвращайся в Локомотив!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 > David_Fio 7 апреля 2018, 06:42

      В какой Лохомотив, у него уже красно-белая кровь!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio > Опорник84 7 апреля 2018, 13:22

      а я почему-то думал, что мегрельская кровь у него!

      Если бы ни баба в клубе, ни кому бы он не достался!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 апреля 2018, 03:54

      Джикия помог бы сборной России ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 7 апреля 2018, 03:28

      Ты давай,это,выздоравлевай быстрей,ждём-с тебя

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 апреля 2018, 03:16

      Это превосходная новость, но главное здесь не торопится... Лучше как следует восстановиться, травма крайне серьёзная и огрехов не прощает. Рецидив никому не нужен.

      1
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 7 апреля 2018, 01:49

      Давай Жора здоровья тебе , ждем в Спартаке и сборной

      1
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