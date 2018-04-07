Джикия: «Не стану скрывать: готовлюсь к ЧМ-2018»

Защитник сборной России Георгий Джикия оценил свое состояние и заявил, что готовится к чемпионату мира-2018.

Ранее сообщалось, что из-за травмы крестообразной связки колена футболист пропустит турнир в России.

– Как оцениваете свое состояние на сегодняшний день?

– Недавно летал на обследование в Рим, тесты показали хорошую динамику. То есть все идет по плану, без осложнений. Уже почти неделю занимаюсь на поле. Единственное, мне пока нельзя бить по воротам. Все остальное выполняю.

– Значит, отводите больше 50 процентов на то, что мы увидим вас на ЧМ?

– Еще нужно заслужить доверие главного тренера. Но я, повторю, готовлюсь к турниру. Не стану скрывать.