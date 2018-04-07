Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джикия: «Не стану скрывать: готовлюсь к ЧМ-2018»

7 апреля 2018, 01:00
12

Защитник сборной России Георгий Джикия оценил свое состояние и заявил, что готовится к чемпионату мира-2018.

Ранее сообщалось, что из-за травмы крестообразной связки колена футболист пропустит турнир в России.

– Как оцениваете свое состояние на сегодняшний день?

– Недавно летал на обследование в Рим, тесты показали хорошую динамику. То есть все идет по плану, без осложнений. Уже почти неделю занимаюсь на поле. Единственное, мне пока нельзя бить по воротам. Все остальное выполняю.

– Значит, отводите больше 50 процентов на то, что мы увидим вас на ЧМ?

– Еще нужно заслужить доверие главного тренера. Но я, повторю, готовлюсь к турниру. Не стану скрывать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Джикия Георгий
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Spartak 777
1523054995
Давай Жора здоровья тебе , ждем в Спартаке и сборной
Ответить
ivanthebest
1523060194
Это превосходная новость, но главное здесь не торопится... Лучше как следует восстановиться, травма крайне серьёзная и огрехов не прощает. Рецидив никому не нужен.
Ответить
Шумаххер
1523060899
Ты давай,это,выздоравлевай быстрей,ждём-с тебя
Ответить
a-rakhmatov
1523062451
Джикия помог бы сборной России ))
Ответить
David_Fio
1523063504
Крепись боец! возвращайся в Локомотив!
Ответить
ROSTOV SUPER
1523070403
Набирайся сил и здоровья , в сборной ...опа !
Ответить
Полная Канистра
1523072924
сборной нужна оборона ждём тебя ДЖИКИ
Ответить
ItalianFootball
1523084456
Давай, Джорджо!!!!
Ответить
OfaZavr
1523089044
это хорошо, но главное не торопиться и не рисковать, если правда все будет в норме на 100% только тогда стоит выходить.
Ответить
sergan113
1523104434
банеры рисует?
Ответить
Главные новости
Черданцев скептически оценил перспективы «Динамо» с Шварцем
10:28
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти из «Галатасарая» в более именитый клуб
10:14
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
9
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+