Мостовой изъявил желание встретиться с Кахигао

Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на хвалебные слова Франсиса Кахигао в свой адрес. Их испанец произнес после назначения на пост спортивного директора «Спартака».

«Спокойно отнесся к этим словам. Хотя я всегда на правду реагирую со знаком плюс. Однако ничего нового Франсис не сказал. Хотя его слова со стороны показались мне искренними. Он же из того региона, где я выступал и был кумиром у тысячи людей. И я давно говорю о том, что если человек играл на высочайшем уровне в футбол, то заграницей к нему будут относиться с огромным уважением и любовью.

У нас, к сожалению, такого нет. Но однажды мы к этому тоже придем. В общем, я с удовольствием встречусь с Кахигао и поговорю о «Спартаке» и российском футболе», – сказал Мостовой.