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Мостовой изъявил желание встретиться с Кахигао

12 января 2025, 16:55
7

Бывший спартаковец Александр Мостовой отреагировал на хвалебные слова Франсиса Кахигао в свой адрес. Их испанец произнес после назначения на пост спортивного директора «Спартака».

«Спокойно отнесся к этим словам. Хотя я всегда на правду реагирую со знаком плюс. Однако ничего нового Франсис не сказал. Хотя его слова со стороны показались мне искренними. Он же из того региона, где я выступал и был кумиром у тысячи людей. И я давно говорю о том, что если человек играл на высочайшем уровне в футбол, то заграницей к нему будут относиться с огромным уважением и любовью.

У нас, к сожалению, такого нет. Но однажды мы к этому тоже придем. В общем, я с удовольствием встречусь с Кахигао и поговорю о «Спартаке» и российском футболе», – сказал Мостовой.

  • Кахигао более 23 лет работал скаутом «Арсенала». Сначала под руководством Арсена Венгера, а затем при Унаи Эмери и Микеле Артете.
  • Затем он занимал должность технического директора Федерации футбола Чили.
  • С 2023 года менеджер был в «Галатасарае», где возглавлял отдел международных отношений и скаутинга.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Мостовой Александр Кахигао Франсис
Комментарии (7)
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...уефан
1736691596
..."Царь трапезничать желают!"(с)...
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Тинез Розоп
1736693023
Посол Спартаковский- Кахигао...
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Cleaner
1736693277
Мостовой - царь ТЫСЯЧИ испанских ЛЮДЕЙ! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
subbotaspartak
1736697581
...У нас, к сожалению, такого нет.... У нас бывшие "звёзды" всех грязью не поливают...
Ответить
momwig_
1736701581
Попрошайка
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