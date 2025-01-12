Червиченко прокомментировал скандальную охоту Воробьева: «Пристрелил и пристрелил, не надо рыдать из-за зайцев»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на скандальное фото форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

Игрок выложил кадр с результатами своей охоты – несколькими убитыми зайцами.

27-летний Воробьев провел в этом сезоне 24 матча, забил 5 голов, отдал 3 передачи.

Форвард перешел в московский клуб летом из «Оренбурга». Сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

«Видел фото. Охотится и охотится. Есть разрешение. Зайцы бегут. Стреляй сколько хочешь. Хоть 100 штук убей, если ты не нарушил закон. Дефицита зайцев точно нет. Это не тот зверь, из-за которого надо рыдать. Пристрелил и пристрелил. Нравится ему. Это официальная дичь. Почему он это должен скрывать?

Зоозащитники – дебилы, которым нечем заняться. Они городят огород и несут херню. Охота – это нормально. Не надо обращать внимание на придурков», – сказал Червиченко на бусти-аккаунте Сергея Егорова.