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    Круговой ответил, обижен ли он на «Зенит»

    Латераль ЦСКА Данил Круговой высказался о предстоящем матче против своего бывшего клуба – «Зенита».

    – Первый матч после паузы – игра с «Зенитом».

    – Петербург – родной город для меня, много времени провел там. Конечно, будет принципиальная игра. Цель – выиграть.

    Нет цели доказать, что со мной зря расстались. Я ни на кого не обижен. Есть просто цель – выйти и победить с ЦСКА.

    • Круговой был в «Зените» в 2019-2024 годах.
    • Данил перешел в ЦСКА летом как свободный агент.
    • Матч «Зенит» – ЦСКА состоится 1 марта.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (4)
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    TIMOTHY
    1736678150
    Мечтатель
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    andrei-sarap-yandex
    1736678858
    КРЫСА
    Ответить
    Интерес
    1736685325
    Победить КОГО? Печальную ситуацию?ПОка других целей в ближайшем не просматривается.
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    Борис34684
    1736685956
    Правильно, зачем димагогию разводить, приехал, выиграл, уехал.
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