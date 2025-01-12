Круговой ответил, обижен ли он на «Зенит»

Латераль ЦСКА Данил Круговой высказался о предстоящем матче против своего бывшего клуба – «Зенита».

– Первый матч после паузы – игра с «Зенитом».

– Петербург – родной город для меня, много времени провел там. Конечно, будет принципиальная игра. Цель – выиграть.

Нет цели доказать, что со мной зря расстались. Я ни на кого не обижен. Есть просто цель – выйти и победить с ЦСКА.