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    Мостовой назвал себя лучшим российским игроком за рубежом

    Александра Мостового попросили определить лучших российских футболистов из тех, кто выступал за рубежом.

    «Непросто называть лучших российских футболистов за рубежом в истории. Это не мы должны говорить, это нас должны оценить статистикой: забитые голы и так далее, если ты не защитник.

    Это непросто, но если говорить про вклад, то кто-то играл в Европе два-три года, а кто-то больше 10. Лучшими назову Мостового, Канчельскиса, Колыванова, Шалимова и Карпина.

    Пока нынешнее поколение нельзя сравнить с нашим. Я стою на стороне Головина, потому что он молодец, что уехал в свое время. Он уже седьмой год во Франции.

    А вот года через два-три уже это поколение можно будет сравнивать с нашим. Но не стоит забывать, что мы еще в СССР играли. А у нас уже многие забыли про это. Когда меня кто-то хочет задеть, я говорю, что два раза становился чемпионом СССР, а вы тогда еще не родились», – сказал Мостовой.

    • Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту».
    • С командой он брал Кубок Интертото.
    • Мостовой дважды брал чемпионат СССР со «Спартаком».

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (5)
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    Тинез Розоп
    1736683049
    Забыть не даст(…
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    АлексМак
    1736683127
    Мания величия, это не есть хорошо. Не лучший он был. А теперь лучше бы помалкивал побольше, а не нёс полную ахинею, толку было бы больше
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    Питерский князь
    1736683651
    Он, походу за бутылку даёт интервью. Меня, эти призывы, нашим футболистам, уехать в Европу, откровенно раздражают. Европа думала, что голова, А она всего лишь жопа.
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    Борис34684
    1736688028
    Такого клоуна страна ещё не видела.
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