Гурцкая: «Станкович – это второй Каррера»

Агент, блогер Тимур Гурцкая сравнил главного тренера «Спартака» Деяна Станковича с Массимо Каррерой.
«Я вижу, что Станкович – это второй Массимо Каррера. Он может сделать команду. Крутой футболист и мотиватор. Пытается исправлять свои ошибки, не упирается рогом.
Станкович гибкий, в отличие от Сергея Семака, который с Соболевым пытается пробить стену. Хороший штаб у Деяна, в том числе тренер по физподготовке, команда физически выглядит мощно», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 туров с отставанием в 2 балла от лидера.
- Красно-белые в последний раз становились чемпионами в сезоне-2016/17, когда команду тренировал Массимо Каррера.
- Сезон возобновится 28 февраля.