Гурцкая: «Станкович – это второй Каррера»

Агент, блогер Тимур Гурцкая сравнил главного тренера «Спартака» Деяна Станковича с Массимо Каррерой.

«Я вижу, что Станкович – это второй Массимо Каррера. Он может сделать команду. Крутой футболист и мотиватор. Пытается исправлять свои ошибки, не упирается рогом.

Станкович гибкий, в отличие от Сергея Семака, который с Соболевым пытается пробить стену. Хороший штаб у Деяна, в том числе тренер по физподготовке, команда физически выглядит мощно», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.