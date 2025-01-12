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    Гурцкая: «Станкович – это второй Каррера»

    Агент, блогер Тимур Гурцкая сравнил главного тренера «Спартака» Деяна Станковича с Массимо Каррерой.

    «Я вижу, что Станкович – это второй Массимо Каррера. Он может сделать команду. Крутой футболист и мотиватор. Пытается исправлять свои ошибки, не упирается рогом.

    Станкович гибкий, в отличие от Сергея Семака, который с Соболевым пытается пробить стену. Хороший штаб у Деяна, в том числе тренер по физподготовке, команда физически выглядит мощно», – сказал Гурцкая на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

    • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 37 очками после 18 туров с отставанием в 2 балла от лидера.
    • Красно-белые в последний раз становились чемпионами в сезоне-2016/17, когда команду тренировал Массимо Каррера.
    • Сезон возобновится 28 февраля.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:54
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    Комментарии (13)
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    oyabun
    1736676209
    Да, на первый взгляд сравнение, действительно, напрашивается. Но пока оно преждевременно. Итоги надо будет подводить в конце сезона.
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    sochi-2013
    1736676720
    Это комплимент?
    Ответить
    TIMOTHY
    1736678257
    Вандал с кучкой бегунков
    Ответить
    andr45
    1736679255
    ГУРЦКАЯ Как можно выбрать Станковича, если на рынке есть Черчесов и Карпин. С какого ты выбираешь Станковича, когда есть два русских тренера, которые гарантируют больший результат? Карпин и Черчесов точно лучше Станковича. У Станковича была провальная «Сампдория». Еще больше смущает, каким образом он вообще попал в «Спартак». В общем моим умом Гурцкую не понять(
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    slavа0508
    1736679781
    Не будем спешить .цыплят по осени считают ...а хотелось что бы ещё и бройлеры получились ...будем посмотреть однако ...
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    NewLife
    1736680120
    Одна Гурцкая в интернет помойке может наговорить столько, чтобы обеспечить Бомбу мутным контентом на весь день)
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    andr45
    1736680388
    А експерт с Матч ТВ и тренер-никчемушник ГРИГОРЯН с Гурцкой не согласен: ГРИГОРЯН «А можно для истории? Хочется в нее попасть. Спросите у меня, кто будет следующим тренером «Спартака». Слишкович. Совершенно верно»  «Мой постулат, что он [Станкович] туго соображает»
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    Питерский князь
    1736682865
    Значит опять увидем мутные игры спартака и кучу пенальти.
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