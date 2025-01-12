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    • Мостовой прокомментировал скорый уход Селихова из «Спартака»

    Мостовой прокомментировал скорый уход Селихова из «Спартака»

    Экс-спартаковец Александр Мостовой высказался о скором уходе вратаря Александра Селихова.

    «Если Селихов хочет играть, конечно, он ищет варианты. Другое дело, что Селихов когда-то был первым номером в «Спартаке». Многое зависит от самого футболиста. Если он уйдeт, то нужно найти кого-то. «Спартак» найдeт – у команды нет проблем с этим. Деньги есть, вратарей тоже предостаточно.

    Как я всегда говорил, у нас огромная страна. Нужно их просто рассмотреть, увидеть, направить, помочь. Если Селихов не уйдeт, конечно, нет смысла кого-то искать. Есть Селихов, есть Максименко, есть третий вратарь. Наверняка и молодые ребята, с которыми тоже нужно работать. У нас отличная вратарская школа», – сказал Мостовой.

    • Контракт Селихова истекает 30 июня.
    • В 2017 году он становился чемпионом в составе «Спартака».
    • В этом сезоне голкипер пропустил 7 голов в 8 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 12:31
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