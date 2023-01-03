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  • Агент Фернандо заявил, что бразилец хочет вернуться в «Спартак»

Агент Фернандо заявил, что бразилец хочет вернуться в «Спартак»

3 января 2023, 14:33
6

Матеус Де Фария, агент полузащитника «Антальяспор» Фернандо, высказался о возможном возвращении бразильца в «Спартак».

«У Фернандо все хорошо в Турции. Но он внимательно следит за «Спартаком», он очень привязан к клубу. Если «Спартак» сделает предложение, Фернандо наверняка проанализирует его.

Он примет решение с большой любовью, потому что любит клуб и болельщиков. Однажды он хотел бы вернуться в «Спартак», — сказал Де Фария.

  • Фернандо играл за «Спартак» с 2016 по 2020-й год.
  • 30-летний игрок брал чемпионство с московским клубом.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Антальяспор Фернандо
Комментарии (6)
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R_a_i_n
1672748696
Если он в хорошей форме и не стоит кучу денег, то нынешнему составу достойное усиление.
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alefreddy
1672762654
неплохое усиление-мастерства у него хватает
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NewLife
1672763374
Пригодился бы.
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zigbert
1672769463
Трудно сказать в каком он сейчас состоянии. Мастерство пробивания штрафных наверняка осталось а вот скорость...
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k611
1672772943
Смотря в какой он находится форме. Его умение бить стандарты Спартаку точно не помешало бы.
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oyabun
1672835164
Который раз уже просится обратно, а руководство Спартака делает вид что ослепло и оглохло. И неважно что никто в команде сейчас не умеет пробивать штрафные. Для них главное что на подобном переходе не заработают.
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