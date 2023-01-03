Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Фернандо заявил, что бразилец хочет вернуться в «Спартак»

    Матеус Де Фария, агент полузащитника «Антальяспор» Фернандо, высказался о возможном возвращении бразильца в «Спартак».

    «У Фернандо все хорошо в Турции. Но он внимательно следит за «Спартаком», он очень привязан к клубу. Если «Спартак» сделает предложение, Фернандо наверняка проанализирует его.

    Он примет решение с большой любовью, потому что любит клуб и болельщиков. Однажды он хотел бы вернуться в «Спартак», — сказал Де Фария.

    • Фернандо играл за «Спартак» с 2016 по 2020-й год.
    • 30-летний игрок брал чемпионство с московским клубом.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Фернандо: «Конечно, у «Спартака» есть шансы на чемпионство» 4
    Глушаков вошел в заявку «Спартака» на матч с «Рубином». Фернандо, Зе Луиш и Луис Адриано – нет 27
    Джикия: «Лишний вес Фернандо? Ну любит человек покушать. Что тут поделать?» 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11354

      R_a_i_n 28 минут назад

      Если он в хорошей форме и не стоит кучу денег, то нынешнему составу достойное усиление.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11