Агент Фернандо заявил, что бразилец хочет вернуться в «Спартак»

Матеус Де Фария, агент полузащитника «Антальяспор» Фернандо, высказался о возможном возвращении бразильца в «Спартак».

«У Фернандо все хорошо в Турции. Но он внимательно следит за «Спартаком», он очень привязан к клубу. Если «Спартак» сделает предложение, Фернандо наверняка проанализирует его.

Он примет решение с большой любовью, потому что любит клуб и болельщиков. Однажды он хотел бы вернуться в «Спартак», — сказал Де Фария.

Фернандо играл за «Спартак» с 2016 по 2020-й год.

30-летний игрок брал чемпионство с московским клубом.

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