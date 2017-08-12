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    Зе Луиш получил травму задней поверхности бедра в дерби против ЦСКА

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о состоянии полузащитника Фернандо и нападающего Зе Луиша после матча 6-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:2).

    Напомним, оба футболиста были заменены по ходу московского дерби.

    – Что с Зе Луишем и Фернандо?

    С Фернандо все хорошо. Я заменил на Джано и это была тактическая замена. У Зе Луиша проблема с задней мышцей, – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    «Нашего максимума больше не хватает». Почему в проблемном дерби проиграли все

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 19:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 августа 2017, 19:50

      Фернандо заменил на Джано, поэтому и проиграли.

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      Рейтинг: +249

      selkoka > prezent2017 12 августа 2017, 19:58

      Ну да,как будто эта замена на 87 минуте на что-то повлияла. Спартак тупо плохо играл. Вот и проиграл

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