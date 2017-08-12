Зе Луиш получил травму задней поверхности бедра в дерби против ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о состоянии полузащитника Фернандо и нападающего Зе Луиша после матча 6-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:2).

Напомним, оба футболиста были заменены по ходу московского дерби.

– Что с Зе Луишем и Фернандо?

– С Фернандо все хорошо. Я заменил на Джано и это была тактическая замена. У Зе Луиша проблема с задней мышцей, – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

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