Зе Луиш получил травму задней поверхности бедра в дерби против ЦСКА

Фернандо заменил на Джано, поэтому и проиграли.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о состоянии полузащитника Фернандо и нападающего Зе Луиша после матча 6-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:2).
Напомним, оба футболиста были заменены по ходу московского дерби.
– Что с Зе Луишем и Фернандо?
– С Фернандо все хорошо. Я заменил на Джано и это была тактическая замена. У Зе Луиша проблема с задней мышцей, – передает слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.
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