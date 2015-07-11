"Шахтер" не отпустил Дентиньо в "Коринтианс"

Бразильский "Коринтианс" на протяжении месяца вел переговоры с донецким "Шахтером" о переходе 26-летнего нападающего "горняков" Дентиньо, однако добиться своей цели не сумел. В донецком клубе отказались отпустить футболисту в бесплатную аренду, а рассматривать вариант с досрочным расторжением контракта бразильца и вовсе не стали, даже несмотря на желание игрока вернуться в свою родную команду.

Дентиньо остается в "Шахтере" и уже заявлен на новый чемпионат под номером 9, его контракт с командой будет действителен еще год. Напомним, что в это межсезонье "горняки" продали в зарубежные клубы Луиса Адриано, Фернандо и Дугласа Косту.