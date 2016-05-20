Калешин продлил контракт с «Краснодаром»

«Краснодар» объявил о подписании нового контракта с защитником команды Виталием Калешиным. Новое соглашение футболиста с «быками» рассчитано до конца сезона-2016/2017.

«Рад продлить свои трудовые отношения с клубом из родного мне города и получить возможность сыграть на новом стадионе. Благодарен руководству и тренерскому штабу «Краснодара» за то, что продолжают мне доверять. Постараюсь оправдать это доверие и помочь команде успешно выступить в следующем сезоне», – сказал Калешин.