Калешин: «Краснодару» есть над чем работать»

Защитник «Краснодара» Виталий Калешин после домашней победы над «Ростовом» (2:1) в матче 17-го тура Российской футбольной Премьер-лиги прокомментировал игру, отметив, что во втором тайме его команде удалось перестроиться и взять мяч под свой контроль.



«Во втором тайме перестроились, взяли мяч под контроль, и игра продолжалась под русло первого тайма. Выиграли 2:1, но нельзя пропускать такие голы, когда соперник в меньшинстве. Хорошо, что все хорошо закончилось. Есть над чем работать», – сказал Калешин.