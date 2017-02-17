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    Калешин: «1:0 – счет скользкий»

    Защитник «Краснодара» Виталий Калешин считает, что его команда могла победить более крупно в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:0).

    «Наверное, присутствовало волнение, все-таки все товарищеские игры отличаются от официальных. Но все же добились победы, имея при этом еще два хороших момента. Если бы их реализовали, было бы совсем замечательно. 1:0 – счет скользкий, но в любом случае все будет зависеть от того, как мы будем играть.

    Хорошо, что мы не пропустили, у нас есть преимущество, но еще ничего не решено. В первом тайме мы хотели показать, кто на этом стадионе хозяин. У соперника было немного моментов и подходов, которые возникали после наших потерь в центре поля. Позиционных атак я не помню», – сказал Калешин.

    Ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» – «Краснодар» состоится 23 февраля.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    17.02.2017 11:56
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