Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Калешин: «Мусаев будет главным тренером «Краснодара»? Полагаю, Галицкий немного сменил вектор развития»

    Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин поделился мнением о намерении президента команды Сергея Галицкого назначить Мурада Мусаева на пост главного тренера команды.

    «Для меня сюрпризом стало не само увольнение Шалимова, а то, что это было сделано сразу после игры. Сейчас для многих очевидный факт, что «Краснодар» мимо Лиги чемпионов. Соответственно, задача, стоявшая перед главным тренером, не выполнена. Неожиданно то, что не дали Шалимову доработать.

    Полагаю, Галицкий немного сменил вектор развития, решил поставить своего человека из академии — Мусаева, который достаточно успешно выступал с молодежкой. Думаю, это решение с прицелом на будущее. Как раз у него будет два-три месяца познакомиться с коллективом, посмотреть всех ребят и уже плавно подойти к следующему сезону главным тренером.

    Мусаева видел всего пару раз, поэтому многое о нем не расскажу. Однако отзывы о нем очень положительные. Молодые ребята, приходившие на тренировки, всегда отзывались о нем, что он очень грамотный специалист. Будем надеяться, что у него всe получится в «Краснодаре», – сказал Мусаев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2018 14:43
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 7 апреля 2018, 17:15

      Проект русского Аякса. Осталось Кройфа вырастить.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 7 апреля 2018, 15:06

      Что-то не вдохновляет этот вектор.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 апреля 2018, 14:57

      Какой вектор? Магнит продал, остается только опора на собственные силы.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11