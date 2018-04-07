Калешин: «Мусаев будет главным тренером «Краснодара»? Полагаю, Галицкий немного сменил вектор развития»

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин поделился мнением о намерении президента команды Сергея Галицкого назначить Мурада Мусаева на пост главного тренера команды.

«Для меня сюрпризом стало не само увольнение Шалимова, а то, что это было сделано сразу после игры. Сейчас для многих очевидный факт, что «Краснодар» мимо Лиги чемпионов. Соответственно, задача, стоявшая перед главным тренером, не выполнена. Неожиданно то, что не дали Шалимову доработать.

Полагаю, Галицкий немного сменил вектор развития, решил поставить своего человека из академии — Мусаева, который достаточно успешно выступал с молодежкой. Думаю, это решение с прицелом на будущее. Как раз у него будет два-три месяца познакомиться с коллективом, посмотреть всех ребят и уже плавно подойти к следующему сезону главным тренером.

Мусаева видел всего пару раз, поэтому многое о нем не расскажу. Однако отзывы о нем очень положительные. Молодые ребята, приходившие на тренировки, всегда отзывались о нем, что он очень грамотный специалист. Будем надеяться, что у него всe получится в «Краснодаре», – сказал Мусаев.