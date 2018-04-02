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    Галицкий: «С лета главным тренером «Краснодара» будет Мусаев. Мы должны доверять нашим специалистам»

    Владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий объявил имя главного тренера команды на следующий сезон. Возглавлять «быков» будет ранее работавший с молодежным составом Мурад Мусаев.

    «Все просто. Мы полагаемся на свою академию. Клуб возглавит в следующем сезоне Мурад Мусаев. Ему 35 лет. Он уже 12 лет тренирует. Из них 7 лет в системе «Краснодара». Мы должны доверять российским тренерам, когда чувствуем, что они подошли.

    Я с Мусаевым довольно долго общался, как и с другими тренерами академии. У него были хорошие матчи с 1999-м годом – например, против молодежки «Реала».

    Есть проблема: у Мусаева нет нужной категории, поэтому главным тренером пока будет Олег Фоменко, у которого есть соответствующая лицензия», – сказал Галицкий в эфире телеканала «Наш футбол».

    Прежним главным тренером «быков» был Игорь Шалимов.

    «Краснодар» уволил Шалимова. Не факт, что станет лучше

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2018 22:28
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +139

      DS7 3 апреля 2018, 12:22

      Дай Бог, чтобы у него получилось, как у Нагельсмана с Хоффе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 апреля 2018, 11:35

      с молодым, неопытным тренером вряд ли сразу что-то получиться, придется долго терпеть прежде чем задачи и ожидания начнут осуществляться, если вообще начнут.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 09:39

      Удачи новым тренерам.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 3 апреля 2018, 06:29

      Зря ты Серега с Магнитом завязал, с Краснодара тебя попрут! Это первая птичка!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 3 апреля 2018, 04:43

      А ето хто ? Вообще-то работа с молодежкой и с основной командой - это небо и земля.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 3 апреля 2018, 01:10

      тот же уровень и останется

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 3 апреля 2018, 00:16

      теперь как керимов экономить будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 3 апреля 2018, 00:13

      Краснодару - успехов, но нужен добротный тренер.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER > Dominator777 3 апреля 2018, 00:20

      К стати добротный тренер не обязательно высокооплачиваемый ! Зенит тому пример !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3120

      erma 2 апреля 2018, 23:47

      Видимо, он более "наш", чем Шалимов. Ну, а вообще, Галицкому успехов!

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 апреля 2018, 23:43

      Краснодар не тот клуб, на котором можно тренироваться начинающим. Я бы на месте Галицкого перетащил из Ростова Карпина.

      -2
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