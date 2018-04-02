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  • Галицкий: «С лета главным тренером «Краснодара» будет Мусаев. Мы должны доверять нашим специалистам»

Галицкий: «С лета главным тренером «Краснодара» будет Мусаев. Мы должны доверять нашим специалистам»

2 апреля 2018, 22:28
20

Владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий объявил имя главного тренера команды на следующий сезон. Возглавлять «быков» будет ранее работавший с молодежным составом Мурад Мусаев.

«Все просто. Мы полагаемся на свою академию. Клуб возглавит в следующем сезоне Мурад Мусаев. Ему 35 лет. Он уже 12 лет тренирует. Из них 7 лет в системе «Краснодара». Мы должны доверять российским тренерам, когда чувствуем, что они подошли.

Я с Мусаевым довольно долго общался, как и с другими тренерами академии. У него были хорошие матчи с 1999-м годом – например, против молодежки «Реала».

Есть проблема: у Мусаева нет нужной категории, поэтому главным тренером пока будет Олег Фоменко, у которого есть соответствующая лицензия», – сказал Галицкий в эфире телеканала «Наш футбол».

Прежним главным тренером «быков» был Игорь Шалимов.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад Галицкий Сергей
Комментарии (20)
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insider_retro
1522697411
Неожиданно, смело, обоснованно и интересно!... Возможно и поучительно!.. Время покажет!..
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Forlan-LV
1522699004
У Галицкого по ходу дела крыша поехала. А Шалимов что не свой не российский тренер??? Дешовая отмазка. Сказал бы прямо - денег нет всё просрал.....
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oyabun
1522699116
Вот и пошла ожидаемая экономия от Галицкого. Думаю, взял настолько неизвестного специалиста не по тем причинам, что озвучил, а по банальной причине - после продажи Магнита клубу придется экономить на всём. На зарплате тренеру, на покупке новых игроков и т.д. Очень жаль!
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x-x-x-x-x
1522699346
будеть интересно смотреть. можеть выстрелить
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retiremen
1522700297
Ну между вариантами, Манчини или Мусаев, я бы попробовал Мусаева. По многим причинам.
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Рубинище
1522700424
Ну вот, столько инсайдев оборвал... Нобель наверно уже и ролик заснял...
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SPARTAK 85
1522700679
а он упертый. удачи Краснодару.
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Dominator777
1522703627
Краснодару - успехов, но нужен добротный тренер.
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zigbert
1522737556
Удачи новым тренерам.
Ответить
OfaZavr
1522744505
с молодым, неопытным тренером вряд ли сразу что-то получиться, придется долго терпеть прежде чем задачи и ожидания начнут осуществляться, если вообще начнут.
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