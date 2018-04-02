Галицкий: «С лета главным тренером «Краснодара» будет Мусаев. Мы должны доверять нашим специалистам»

Владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий объявил имя главного тренера команды на следующий сезон. Возглавлять «быков» будет ранее работавший с молодежным составом Мурад Мусаев.

«Все просто. Мы полагаемся на свою академию. Клуб возглавит в следующем сезоне Мурад Мусаев. Ему 35 лет. Он уже 12 лет тренирует. Из них 7 лет в системе «Краснодара». Мы должны доверять российским тренерам, когда чувствуем, что они подошли.

Я с Мусаевым довольно долго общался, как и с другими тренерами академии. У него были хорошие матчи с 1999-м годом – например, против молодежки «Реала».

Есть проблема: у Мусаева нет нужной категории, поэтому главным тренером пока будет Олег Фоменко, у которого есть соответствующая лицензия», – сказал Галицкий в эфире телеканала «Наш футбол».

Прежним главным тренером «быков» был Игорь Шалимов.

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