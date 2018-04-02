Sport24: фактическим главным тренером «Краснодара» будет Мусаев, а не Фоменко

Ранее «Бомбардир» писал, что главным тренером ФК «Краснодар» до конца сезона будет Олег Фоменко, входивший в штаб команды до этого момента. Однако, как сообщает другой источник, уроженец Чечни будет выполнять только протокольные функции.

Фактическим же главным тренером «быков» как минимум до конца сезона будет Мурад Мусаев, ранее работавший с молодежной командой. У него нет необходимой лицензии, поэтому официально он будет помощником Фоменко.

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