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    Sport24: фактическим главным тренером «Краснодара» будет Мусаев, а не Фоменко

    Ранее «Бомбардир» писал, что главным тренером ФК «Краснодар» до конца сезона будет Олег Фоменко, входивший в штаб команды до этого момента. Однако, как сообщает другой источник, уроженец Чечни будет выполнять только протокольные функции.

    Фактическим же главным тренером «быков» как минимум до конца сезона будет Мурад Мусаев, ранее работавший с молодежной командой. У него нет необходимой лицензии, поэтому официально он будет помощником Фоменко.

    «Краснодар» отстает от лидирующего в РФПЛ «Локомотива» на восемь очков.

    «Краснодар» уволил Шалимова. Не факт, что станет лучше

    Источник: Sport24

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    02.04.2018 22:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 3 апреля 2018, 09:34

      Как все запутано.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 2 апреля 2018, 22:44

      Если это тот Мусаев который в свое время работал с детьми Кубани, то он сильный спец.

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