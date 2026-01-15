Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Пономарев жестко отреагировал на провокационную майку Баринова

Пономарев жестко отреагировал на провокационную майку Баринова

Сегодня, 17:53
4

Ветерану ЦСКА Владимиру Пономареву не понравилось прощальное фото Дмитрия Баринова с игроками «Локомотива».

Футболист сфотографировался в майке с надписью «Деньги мотивируют к движению».

«Эта футболка говорит, что Баринов – меркантильный тип. Это нехорошо. Такой же, как Дивеев. Здорово, что избавились от него.

А Баринов, конечно, непорядочно себя повeл. Если уходишь из коллектива, в котором ты состоялся как футболист, то надо думать о поступках. Он там был на хорошем счету, я на него с удовольствием смотрел.

Он бросил вызов «Локомотиву», что они ему не заплатили, сколько он просил. Он их припугнул из-за контракта, который летом заканчивался. Я не ожидал такого непорядочного поведения.

Буду ли я теперь с удовольствием на него смотреть в футболке ЦСКА? Надо быть скромнее. Скромнее приходить, скромнее уходить. Ему 29 лет, у него были «кресты». Думаю, он ещe год потянет и всe. Это я прям про хороший уровень. А так нет, но игрок был хороший.

Думал, он поумнее немножко, но оказался таким же оголтелым, как все футболисты, которые хотят захапать больше денег. У него карьера заканчивается. А ему сделали контракт до 2029 года.

Можно спокойно себя чувствовать и ни о чeм не волноваться. Вот если бы ему прописали в контракте, что за определeнное количество игр он получит столько-то. А так... Играй – не играй, сиди на лавке и получай бабки», – сказал Пономарев.

  • Полузащитник перешел в ЦСКА за 2 миллиона евро.
  • 29-летний Баринов провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.

Еще по теме:
Пономарев: «Россия сейчас по величию выше Римской империи» 86
Еременко назвали «больным» за решение вернуться в Россию 1
Пономарев – про отстранение России: «Европа на коленях и ни на что не влияет» 31
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Баринов Дмитрий Пономарев Владимир
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1768489978
"Какой меркантильный Кю" - Кин-Дза-Дза
Ответить
Интерес
1768490017
Баринов сказал этим нынешнюю футбольную игроцкую правду :они люди без "родного клуба",принципов,и чаще всего-Родины.Так что и Пономарёву придётся смотреть, как и нам всем.А уж плеваться, или молчать удовлетворённо-по итогам.
Ответить
biber.ru
1768490076
Пономарев - маразматичный тип, больше не читаю.
Ответить
Mirak92
1768492536
Не от Понамарева это бы слышать.
Ответить
Главные новости
В «Реале» недовольны игрой двух футболистов
20:33
5
Челестини впервые прокомментировал переход Баринова в ЦСКА
20:20
Радимов может прийти в футболке «Спартака» на матч с «Зенитом»
20:08
2
Фото«Пари НН» забрал из «Краснодара» второго игрока за день
19:57
Жерсон сделал заявление о периоде карьеры в «Зените»
19:30
4
Мостовой усомнился в тренерском уровне Талалаева
19:10
5
Итальянский клуб пытается перехватить трансферную цель «Динамо»
19:00
1
Орлов выделил особенность Кругового: «Это редкий случай для петербургского футболиста»
18:51
Ловчев посоветовал «Динамо» избавиться от российского футболиста
18:18
10
Клопп согласится возглавить только две команды
18:06
6
Все новости
Все новости
Юран ответил, пора ли Батракову и Кисляку уезжать в Европу
20:55
Мостовой похвалил спортивного директора «Спартака»: «Так и должно быть»
20:44
Реакция Генича на новичка «Локо», приехавшего на сборы с лишним весом
19:51
Батраков оценил пристрастие Соболева к компьютерным играм
19:45
1
Быстров прокомментировал критику в адрес Баринова за переход в ЦСКА
19:19
1
Мостовой усомнился в тренерском уровне Талалаева
19:10
5
Итальянский клуб пытается перехватить трансферную цель «Динамо»
19:00
1
Орлов выделил особенность Кругового: «Это редкий случай для петербургского футболиста»
18:51
Червиченко назвал причину увольнения Рахимова из «Рубина»
18:35
3
Ловчев посоветовал «Динамо» избавиться от российского футболиста
18:18
10
ФотоПономарев жестко отреагировал на провокационную майку Баринова
17:53
4
«Краснодар» готов забрать у «Пари НН» Боселли, но при одном условии
17:41
2
Мостовой осудил тренерское назначение в РПЛ: «Не знаю, кто это такой»
17:17
4
Орлов оценил решение Челестини отпустить Дивеева в «Зенит»
16:54
2
Фото«Пари НН» выкупил 18-летнего таланта у «Краснодара»
16:29
2
Павлюченко обратился к Баринову, сменившему «Локомотив» на ЦСКА
15:30
1
«Зенит» сообщил о приглашении нового тренера
15:15
6
Батраков раскрыл, сколько денег тратит каждый месяц
14:58
10
«Акрон» объявил о первой зимней покупке
14:28
2
У ЦСКА сорвался трансфер защитника на замену Дивееву
14:14
6
Майга ответил, в чем Нижний Новгород лучше Парижа
13:43
1
ФотоБаринов надел майку с надписью «Деньги мотивируют к движению»
13:25
16
Сафонов определил, кто выиграл в обмене Дивеева на Гонду
13:15
1
Баринова назвали предателем
13:13
4
Кирьяков оценил готовящийся трансфер Тюкавина в «Боруссию»
12:53
5
Дзюба раскритиковал российских болельщиков
12:44
7
Слуцкий: «Гурцкая прав, что я мог бы привести «Спартак» к чемпионству»
12:24
15
«Это удивляло всех»: Зобнин высказался о работе Станковича в «Спартаке»
12:10
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 