Пономарев жестко отреагировал на провокационную майку Баринова

Ветерану ЦСКА Владимиру Пономареву не понравилось прощальное фото Дмитрия Баринова с игроками «Локомотива».

Футболист сфотографировался в майке с надписью «Деньги мотивируют к движению».

«Эта футболка говорит, что Баринов – меркантильный тип. Это нехорошо. Такой же, как Дивеев. Здорово, что избавились от него.

А Баринов, конечно, непорядочно себя повeл. Если уходишь из коллектива, в котором ты состоялся как футболист, то надо думать о поступках. Он там был на хорошем счету, я на него с удовольствием смотрел.

Он бросил вызов «Локомотиву», что они ему не заплатили, сколько он просил. Он их припугнул из-за контракта, который летом заканчивался. Я не ожидал такого непорядочного поведения.

Буду ли я теперь с удовольствием на него смотреть в футболке ЦСКА? Надо быть скромнее. Скромнее приходить, скромнее уходить. Ему 29 лет, у него были «кресты». Думаю, он ещe год потянет и всe. Это я прям про хороший уровень. А так нет, но игрок был хороший.

Думал, он поумнее немножко, но оказался таким же оголтелым, как все футболисты, которые хотят захапать больше денег. У него карьера заканчивается. А ему сделали контракт до 2029 года.

Можно спокойно себя чувствовать и ни о чeм не волноваться. Вот если бы ему прописали в контракте, что за определeнное количество игр он получит столько-то. А так... Играй – не играй, сиди на лавке и получай бабки», – сказал Пономарев.