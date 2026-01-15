Гусев рассказал, чем будут заниматься Жирков и Шаронов в тренерском штабе «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос о функционале своих новых помощников.

Московский клуб на прошлой неделе объявил о начале сотрудничества с Юрием Жирковым и Романом Шароновым.

Они стали помощниками Гусева. Также в штаб вошел тренер по физической подготовке Агустин Киильяборда.

«Я знаю качества членов тренерского штаба – Романа Сергеевича Шаронова, Юрия Валентиновича [Жиркова] и Агустина Киильяборда, тренера по физподготовке. Проанализировал, скажем так, пообщался с ними.

Я и до этого их знал по игровой карьере хорошо. Каждый знает свой функционал индивидуальный и общий, наши цели и задачи. Все всe прекрасно понимают, поэтому сделал им предложение, на которое они с удовольствием согласились.

Роман Сергеевич будет у нас отвечать больше за оборонительные действия, а также за начало атаки.

Я бы хотел, чтобы Юрий Валентинович уделил внимание своим профильным позициям, то есть крайним защитникам и вингерам, потому что с его опытом сравниться кому-то тяжело. Он на этом будет делать акцент.

Августин Киильяборда, тренер по физподготовке, будет регулировать физическое состояние наших футболистов», – рассказал Гусев.