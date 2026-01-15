«Зенит» близок к покупке бразильца за 20 миллионов

Атакующий полузащитник «Брагантино» Джон Джон, вероятно, перейдет в «Зенит».
Клубы собираются закрыть сделку до конца текущей недели.
Зенитовцы предложили за игрока 18+2 миллионов евро. Бразильский клуб хочет получить сразу 20 миллионов без бонусной части.
Изначально «Брагантино» опасался переговоров с представителями России из-за санкционных рисков, но в итоге передумал, когда предложение было увеличено.
- Рыночная стоимость Джона – 11 миллионов евро.
- Он пока не играл за пределами Бразилии.
- В составе «Брагантино» хавбек забил 18 голов и сделал 14 ассистов в 75 матчах.
Источник: ESPN