«Зенит» близок к покупке бразильца за 20 миллионов

Вчера, 21:35
4

Атакующий полузащитник «Брагантино» Джон Джон, вероятно, перейдет в «Зенит».

Клубы собираются закрыть сделку до конца текущей недели.

Зенитовцы предложили за игрока 18+2 миллионов евро. Бразильский клуб хочет получить сразу 20 миллионов без бонусной части.

Изначально «Брагантино» опасался переговоров с представителями России из-за санкционных рисков, но в итоге передумал, когда предложение было увеличено.

  • Рыночная стоимость Джона – 11 миллионов евро.
  • Он пока не играл за пределами Бразилии.
  • В составе «Брагантино» хавбек забил 18 голов и сделал 14 ассистов в 75 матчах.

Источник: ESPN
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Брагантино Зенит Джон Джон
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1768503575
20 миллионов точно не стоит.
Ответить
Garrincha58
1768504442
Один Джон стоит 11, но их же два поэтому придётся платить 20. И опять деньги на ветер?
Ответить
рылы
1768506430
из брагантины брали клаудиньо за 12 - продали за 20. ну он столько и стоил на момент продажи.
Ответить
Zenmaster84
1768517848
Статистика для полузащитника хорошая - если заиграет - будет хорошо .
Ответить
