Семак прокомментировал переход Дивеева в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о подписании центрального защитника Игоря Дивеева.

Игрока обороны забрали из ЦСКА в обмен на Лусиано Гонду.

Зенитовцы доплатили 2 млн евро в рамках сделки.

26-летний Дивеев провел за ЦСКА 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов.

– Новичок этой зимы – Игорь Дивеев. Прокомментируйте, пожалуйста, этот переход и чего ожидаете от него? Может быть, уже успели пообщаться?

– Немного успели пообщаться, но я его знаю по работе в Уфе, мы знакомы.

С точки зрения определенных требований и того, как строится наша работа, Игорь знает, но, конечно, мы поговорим о некоторых нюансах, потому что в «Уфе» была одна схема, одни требования, а здесь есть определенные изменения.

Игорь очень опытный игрок, естественно, мы надеемся, что он нам поможет. Нам нужен был игрок с российским паспортом хорошего уровня. И в этом отношении, я думаю, что он – хорошее приобретение для нас.