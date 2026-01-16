Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  • «Зенит» берет бразильца за 20 миллионов, у ЦСКА сорвался трансфер, пузо новичка «Локо» и другие новости

«Зенит» берет бразильца за 20 миллионов, у ЦСКА сорвался трансфер, пузо новичка «Локо» и другие новости

Сегодня, 01:25

ЦСКА нашел клуб Вильягре

Жерсон сделал заявление о периоде карьеры в «Зените»

Новичок «Локомотива» прибыл на сбор с лишним весом – есть реакция Галактионова

«Зенит» близок к покупке бразильца за 20 миллионов

Сменился главный фаворит на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров

У ЦСКА сорвался трансфер защитника на замену Дивееву

Еще один клуб включился в борьбу за Кассьерру из «Зенита»

«Краснодар» готов забрать у «Пари НН» Боселли, но при одном условии

В «Реале» недовольны игрой двух футболистов, хотя на своем уровне выступают только двое

На экс-зенитовца Жерсона подали в суд

Источник: «Бомбардир»
Главные новости
«Зенит» берет бразильца за 20 миллионов, у ЦСКА сорвался трансфер, пузо новичка «Локо» и другие новости
01:25
Кубок Испании. «Барселона» с трудом прошла в 1/4 финала
01:09
1
«Васко да Гама» ответила на улучшенное предложение «Зенита» по Райану
00:54
1
На экс-зенитовца Жерсона подали в суд: подробности
00:36
2
«Барселона» поспорит за трансферную цель ЦСКА
00:12
1
Еще один клуб включился в борьбу за Кассьерру из «Зенита»
Вчера, 23:59
Галактионов отреагировал на появление Веры на сборе «Локомотива» с лишним весом
Вчера, 23:48
1
Семак объяснил уход Жерсона из «Зенита»
Вчера, 23:23
2
«Манчестер Юнайтед» отказал Амориму в трансфере двух нападающих
Вчера, 23:11
1
Семак прокомментировал переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:48
3
Серия А. «Милан» одержал волевую победу над командой Фабрегаса
00:43
Червиченко – об уходе Баринова: «В «Локомотиве» тоже не идиоты сидят»
00:24
Еще один клуб включился в борьбу за Кассьерру из «Зенита»
Вчера, 23:59
Галактионов отреагировал на появление Веры на сборе «Локомотива» с лишним весом
Вчера, 23:48
1
Фото«Аталанта» выкупила нападающего «Атлетико»
Вчера, 23:37
Семак объяснил уход Жерсона из «Зенита»
Вчера, 23:23
2
«Манчестер Юнайтед» отказал Амориму в трансфере двух нападающих
Вчера, 23:11
1
Умер 45-летний бронзовый призер в составе «Зенита»
Вчера, 23:03
1
Российский футболист «Зенита» хочет поиграть за границей
Вчера, 22:56
2
Семак прокомментировал переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:48
3
Раскрыты призовые за прошлый сезон Лиги чемпионов
Вчера, 22:39
Назван клуб, сделавший «Зениту» предложение по Кассьерре
Вчера, 22:31
1
Гусев рассказал, чем будут заниматься Жирков и Шаронов в тренерском штабе «Динамо»
Вчера, 22:22
Семак объяснил отсутствие Вендела и Кассьерры на сборе «Зенита»
Вчера, 22:10
5
В «Реале» уверены, что только два футболиста играют на своем уровне в этом сезоне
Вчера, 21:57
1
Пономарев посоветовал «Спартаку» российского тренера
Вчера, 21:47
3
«Зенит» близок к покупке бразильца за 20 миллионов
Вчера, 21:35
4
Челестини охарактеризовал новичка Гонду
Вчера, 21:21
3
Стало известно, почему «Манчестер Юнайтед» отказался от назначения Сульшера
Вчера, 21:09
1
Юран ответил, пора ли Батракову и Кисляку уезжать в Европу
Вчера, 20:55
1
Мостовой похвалил спортивного директора «Спартака»: «Так и должно быть»
Вчера, 20:44
2
В «Реале» недовольны игрой двух футболистов
Вчера, 20:33
9
Челестини впервые прокомментировал переход Баринова в ЦСКА
Вчера, 20:20
Радимов может прийти в футболке «Спартака» на матч с «Зенитом»
Вчера, 20:08
7
Фото«Пари НН» забрал из «Краснодара» второго игрока за день
Вчера, 19:57
