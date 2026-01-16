«Зенит» берет бразильца за 20 миллионов, у ЦСКА сорвался трансфер, пузо новичка «Локо» и другие новости

ЦСКА нашел клуб Вильягре

Жерсон сделал заявление о периоде карьеры в «Зените»

Новичок «Локомотива» прибыл на сбор с лишним весом – есть реакция Галактионова

«Зенит» близок к покупке бразильца за 20 миллионов

Сменился главный фаворит на «Золотой мяч»-2026 по версии букмекеров

У ЦСКА сорвался трансфер защитника на замену Дивееву

Еще один клуб включился в борьбу за Кассьерру из «Зенита»

«Краснодар» готов забрать у «Пари НН» Боселли, но при одном условии

В «Реале» недовольны игрой двух футболистов, хотя на своем уровне выступают только двое

На экс-зенитовца Жерсона подали в суд