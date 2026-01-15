Быстров прокомментировал критику в адрес Баринова за переход в ЦСКА

Владимир Быстров рассказал о своем отношении к трансферу Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА и реакции болельщиков на него.

Полузащитник сменил команду во вторник за 2 млн евро.

Баринов обратился к болельщикам «Локо», попросив не считать его Иудой.

В июле 2024 года он обещал не уходить в другой российский клуб.

29-летний Баринов провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.

«А зачем Диме на это реагировать? Он уже перешел, ему нужно доказывать своей игрой, что он нужен ЦСКА.

Давно понятно, что руководители не умеют общаться с легендами, хотят сэкономить. Так всегда было, есть и будет – руководители правы, а футболисты являются наемными рабочими.

Диме нужно просто играть в футбол. Слабохарактерные сломаются, заплачут и уйдут. Баринову хватит сил это пережить», – заявил Быстров.