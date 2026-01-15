Мостовой усомнился в тренерском уровне Талалаева

Александр Мостовой считает успех Андрея Талалаева в «Балтике» исключением из правил.
– Андрей Талалаев – футбольный человек? Сейчас он высоко идет с «Балтикой».
– Молодец, здорово. Таких примеров много, когда команда хорошо проводит первую часть сезона.
Чего он с «Химками» такие места не занимал? А с «Торпедо», «Ахматом»? Там он вылетал, его отовсюду выгоняли. Подумайте об этом.
Сейчас это единичный случай, так всегда бывает в футболе. Это футбол, в нем все давно придумано. Тот же «Альбасете» один раз может обыграть «Реал», и что теперь?
- «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров. Отставание от лидера – 5 баллов.
- Талалаев возглавляет калининградцев с сентября 2024 года.
Источник: «Матч ТВ»