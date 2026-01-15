Мостовой усомнился в тренерском уровне Талалаева

Александр Мостовой считает успех Андрея Талалаева в «Балтике» исключением из правил.

– Андрей Талалаев – футбольный человек? Сейчас он высоко идет с «Балтикой».

– Молодец, здорово. Таких примеров много, когда команда хорошо проводит первую часть сезона.

Чего он с «Химками» такие места не занимал? А с «Торпедо», «Ахматом»? Там он вылетал, его отовсюду выгоняли. Подумайте об этом.

Сейчас это единичный случай, так всегда бывает в футболе. Это футбол, в нем все давно придумано. Тот же «Альбасете» один раз может обыграть «Реал», и что теперь?