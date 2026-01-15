Введите ваш ник на сайте
Мостовой усомнился в тренерском уровне Талалаева

Сегодня, 19:10
5

Александр Мостовой считает успех Андрея Талалаева в «Балтике» исключением из правил.

Андрей Талалаев – футбольный человек? Сейчас он высоко идет с «Балтикой».

– Молодец, здорово. Таких примеров много, когда команда хорошо проводит первую часть сезона.

Чего он с «Химками» такие места не занимал? А с «Торпедо», «Ахматом»? Там он вылетал, его отовсюду выгоняли. Подумайте об этом.

Сейчас это единичный случай, так всегда бывает в футболе. Это футбол, в нем все давно придумано. Тот же «Альбасете» один раз может обыграть «Реал», и что теперь?

  • «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 35 очками после 18 туров. Отставание от лидера – 5 баллов.
  • Талалаев возглавляет калининградцев с сентября 2024 года.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей Мостовой Александр
Император Бомжей
1768493883
Вся страна сомневается в тренерском уровне Талалаева, ибо он впервые достиг хоть какого то приличного результата, но при этом ведёт себя и говорит так, как будто взял 3 ЛЧ и пару чемпионатов)))
Ответить
Император 1
1768493919
Талалаев— отличный тренер, а ты— безмозглый клоун, сам сначала где-то поработай, а не ной, что в Спартак хочешь, не тебе тренеров судить даун!
Ответить
Интерес
1768495236
"И что теперь?",-спрашивает! Теперь Талалай в топе, а Мостовой-в опе.Когда-то последнему казалось, что всю жизнь так будет.Но недаром в народе говорят, что за одного битого двух небитых царьков дают, и ещё-"дорогу осилит идущий", а не постоянно болтающий.
Ответить
Cleaner
1768498397
А вот все болельщики усомнились в умственных способностях самого Мостового...
Ответить
  • Читайте нас: 