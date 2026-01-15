Ловчев посоветовал «Динамо» избавиться от российского футболиста

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что Денис Макаров должен покинуть «Динамо».

Его не взяли на первый зимний сбор московской команды.

«А что «Динамо» было делать с Макаровым? Раз он так сказал про Гусева, значит, его надо продавать. Когда ты выступаешь против тренера, тебя переведут в дубль. Повсеместно так происходит.

Макаров не был основным игроком «Динамо» не из-за Гусева. У Карпина он тоже не был основным.

Когда Денис перешeл из «Рубина», был интересным футболистом, а дальше разменялся на критику тренеров. С учeтом игры и поведения Макарова «Динамо» надо с ним расставаться», – сказал Ловчев.