  • Ловчев посоветовал «Динамо» избавиться от российского футболиста

Ловчев посоветовал «Динамо» избавиться от российского футболиста

Сегодня, 18:18
10

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев считает, что Денис Макаров должен покинуть «Динамо».

Его не взяли на первый зимний сбор московской команды.

«А что «Динамо» было делать с Макаровым? Раз он так сказал про Гусева, значит, его надо продавать. Когда ты выступаешь против тренера, тебя переведут в дубль. Повсеместно так происходит.

Макаров не был основным игроком «Динамо» не из-за Гусева. У Карпина он тоже не был основным.

Когда Денис перешeл из «Рубина», был интересным футболистом, а дальше разменялся на критику тренеров. С учeтом игры и поведения Макарова «Динамо» надо с ним расставаться», – сказал Ловчев.

  • Макаров ранее пригрозил покинуть «Динамо», если команду продолжит тренировать Ролан Гусев.
  • В этом сезоне хавбек забил 3 гола и сделал 1 ассист в 12 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 1,8 миллиона евро.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Динамо Макаров Денис Ловчев Евгений
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1768491078
ГУСЕВа надо выгнать из ДИНАМО...ГУСЕВ провокатор...он всех тренеров сливал...СТУКАЧ....МАКАРОВ ПРАВ
Ответить
Император Бомжей
1768492018
Гусев та еще птица, низкого полёта)) Правильно про него Слуцкий сказал, что Гусев это: вершина непрофессионализма тренерской этики)))
Ответить
andr45
1768492318
ЛОВЧЕВ «Когда ты выступаешь против тренера, тебя переведут в дубль. Повсеместно так происходит» Может быть и везде, но не в «Спартаке», когда жирная мразь Джикия выдвинул ультиматум: «Или я, или Абаскаль». И уволили Абакаля, а этой мерзоте устроили торжественные проводы по истечению контракта. ПОЗОР РУКОВОДСТВУ «Спартака»!
Ответить
Интерес
1768495315
Просто Макарова убедили, что его планка выше.Он поверил.
Ответить
Cleaner
1768498511
Ловчев, ты за свой Спартак говори, нечего в чужой клуб свой нос совать...(
Ответить
