Мостовой похвалил спортивного директора «Спартака»: «Так и должно быть»

Экс-спартаковцу Александру Мостовому понравилось заявление спортивного директора клуба Франсиса Кахигао.
Испанец сказал, что будет нести личную ответственность за работу главного тренера Хуана Карлоса Карседо.
– О чем говорят слова Кахигао, что он несет ответственность за назначение Карседо?
– Так и должно быть. Они приезжают, зарабатывают, но когда не получается, то виноваты другие. У людей на первом месте должна быть совесть. К сожалению, не у многих она на первом месте.
Для меня главное, чтобы был футбольный человек. Как мне кажется, Карседо футбольный человек. Много лет работал с Эмери, сам играл. В нашем футболе мы чего только не видели.
- Карседо стал новым главным тренером «Спартака» 5 января.
- Соглашение 52‑летнего испанского специалиста с красно‑белыми рассчитано до лета 2028 года.
- Сообщалось, что тренер будет получать за сезон в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро.
Источник: «Матч ТВ»