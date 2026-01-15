Мостовой похвалил спортивного директора «Спартака»: «Так и должно быть»

Экс-спартаковцу Александру Мостовому понравилось заявление спортивного директора клуба Франсиса Кахигао.

Испанец сказал, что будет нести личную ответственность за работу главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

– О чем говорят слова Кахигао, что он несет ответственность за назначение Карседо?

– Так и должно быть. Они приезжают, зарабатывают, но когда не получается, то виноваты другие. У людей на первом месте должна быть совесть. К сожалению, не у многих она на первом месте.

Для меня главное, чтобы был футбольный человек. Как мне кажется, Карседо футбольный человек. Много лет работал с Эмери, сам играл. В нашем футболе мы чего только не видели.