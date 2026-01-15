Челестини впервые прокомментировал переход Баринова в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о подписании экс-капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Полузащитник сменил команду во вторник за 2 млн евро.

29-летний Баринов провел в «Локо» всю карьеру: 274 матча, 13 голов, 27 ассистов.

«Нам нужны лидеры на поле. И Дмитрий Баринов – именно тот, кто нам нужен. Футбол – это не только техника или тактика, футбол – это дух. И Дима может привнести его, он умеет объединять команду вокруг себя.

Помимо того, что он прекрасный игрок, он очень хорош в ментальной составляющей и коммуникации на поле.

У нас немного игроков, которые умеют говорить на поле. Наблюдали за Барой в течение последних шести месяцев и убедились, что он настоящий лидер.

Конечно, есть Игорь Акинфеев, но он вратарь, и порой ему сложно доносить свои идеи до партнеров в атаке.

Теперь у нас есть еще один игрок, который поможет нам не только в техническом, но и в лидерском аспекте», – заявил Челестини.