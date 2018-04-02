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    «Краснодар» уволил Шалимова. Не факт, что станет лучше


    3.5
    Голосов: 2
    02.04.2018 15:00
    При нем было не только плохое.
    Шалимов ушел
    Игорь Шалимов уволен с поста главного тренера «Краснодара». И.о. назначен Олег Фоменко. Сообщается также, что имя нового тренера будет объявлено через несколько дней. Следующий матч у «Краснодара» – в гостях против «Зенита».

    Вывел в 1/8 ЛЕ (рекорд). А на следующий сезон не попал и в группу

    Олег Кононов покинул «Краснодар» прямо перед стартом команды в Лиге Европы. На должность тренера заступил Игорь Шалимов и вывел команду в плей-офф, при этом грохнув лидера чемпионата Франции «Ниццу» с Балотелли со счетом 5:2. В 1/16 финала удалось пройти и перепичканный звездами «Фенербахче». В следующей стадии «Краснодар» дважды уступил «Сельте», но выход в 1/8 финала еврокубка для клуба – рекорд.

    Тем удивительнее, что в следующем сезоне «Краснодар» с Шалимовым не попал даже в групповой этап, споткнувшись на «Црвене Звезде». Сербы, конечно, помотали нервы и ЦСКА этой зимой, но столь ранний вылет краснодарского клуба из еврокубков был справедливо расценен как неудача.

    Еле отобрался в еврокубки, но Смолов – все равно лучший бомбардир

    Перед последним туром в прошлом сезоне было практически очевидно, что в Лигу Европы попадет «Ростов», а не «Краснодар». Команда Шалимова свой матч выиграла бы в любом случае (в гостях у «Томи», что и произошло), но ростовчанам требовалось не проиграть «Оренбургу» (хотя тот и серьезно боролся за выживание). Но «Ростов» сенсационно уступил, так что тут «Краснодару» повезло.

    Федору Смолову, однако же, это никак не помешало выиграть гонку бомбардиров второй раз подряд – ухудшившиеся результаты клуба на его скорострельность практически не повлияли. У него стали хуже самые разные показатели, но забивает он все равно больше всех в РФПЛ. И это повторяется снова – сейчас он тоже лидер по голам во всем чемпионате.

    «Краснодар» выиграл столько же, сколько во всем прошлом сезоне. А позиция ниже

    Тоже парадокс. Сейчас на счету «Краснодара» 12 побед – клуб выиграл половину всех своих сыгранных матчей. Но сейчас «Краснодар» идет пятым и по потерянным отстает от зоны Лиги чемпионов на шесть очков. За весь прошлый сезон «Краснодар» выиграл те же 12 матчей, но сумел стать четвертым. А пропустил он сейчас уже больше, чем за весь предыдущий сезон (26 против 22).

    Ужасно играл со всеми топ-клубами, но результативно привлекал молодежь

    Если в топ-клубы мы включаем «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив», то у Шалимова против них статистика такая: две победы, три ничьи, шесть поражений. Причем в прошлом сезоне «Краснодар» при нем проиграл конкуренту всего однажды – «Зениту» в предпоследнем туре. Но в нынешнем сезоне – пять матчей и пять поражений с общим счетом 1:11.

    Зато Шалимов показал тех, кого так долго ждал Сергей Галицкий – молодых футболистов в составе. При нем и Сафонов в воротах поиграл, и Жигулев тоже на поле выходил, и Сулейманов поставил рекорд России по ранним голам в еврокубках, и Игнатьев тоже в разных турнирах позабивал. А потом на молодежку «Краснодара» в матче против «Реала» собрался полный стадион. Жаль, что сказка продолжения не получила, поскольку на уровне РФПЛ ребятам пока еще тяжело проявлять себя в полной мере.

    Нет оглушительного провала. Но и прогресса тоже нет

    Игорь Шалимов проработал главным тренером «Краснодара» полтора года. Федор Смолов при нем не утратил бомбардирских качеств, в еврокубках команда прошла дальше, чем раньше, игра в общем и целом – все такая же куражная, хотя зрелищности стало меньше. Но нет ощущения провала, поскольку «Краснодар» сейчас еще даже не растерял шансов на место в Лиге чемпионов. «Локомотив», понятно, не достать (минус 11 по потерянным), остальные – на расстоянии двух побед, а очные матчи как раз еще впереди.

    С другой стороны, мы очень надеялись на то, что вылет из Лиги Европы до группового этапа сумеет дать толчок к развитию клуба. Этого не произошло, и «Краснодар» все так же остается в статусе «команды Смолова», которая «навязывает борьбу» фаворитам. В Англии ходят сотни мемов о «Тоттенхэме», у которого тоже есть супербомбардир, и который при всей своей симпатичности никак не может выиграть хоть какой-нибудь кубок. «По крайней мере, навязали борьбу», эта фраза – уже синоним лондонского клуба. «Краснодар» в своих масштабах занимается тем же самым. Клуб лишь раз в своей истории добирался до медалей РФПЛ.

    Тренер уволен. Но лучше ли будет с другим – большой вопрос. «Краснодар» не прогрессирует уже три года.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар», РФПЛ
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 2
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 8 апреля 2018, 10:17

      Факт, факт и ещё раз факт, что без Шлимы быки стали сильнее..., ну не бывает так, что женский тэрнер вдруг начинает хорошо работать с мужиками..., везение кончилось и все встало на места.

      0
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      Рейтинг: -34

      ninakopernik 4 апреля 2018, 06:16

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      sport1608 3 апреля 2018, 19:45

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 3 апреля 2018, 14:18

      Лучшая игра Краснодара была когда клуб чуть было серебро не взял. При Шалимове стало только хуже.

      0
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 > Nesterenko 3 апреля 2018, 14:20

      Ну, многие жалеют что Кононов ушел...

      1
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      Рейтинг: +24

      Leshka1994 3 апреля 2018, 13:35

      не лучшее решение по конец сезона!

      0
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      Рейтинг: +130

      Холстомер 3 апреля 2018, 10:55

      Бездумно менять тренеров, как перчатки не выход из положения. Руководство Краснодара поступает неумно, уволив тренера до конца сезона. Новый и.о. тренера не является ответственным, а мяч-то круглый и конец сезона не один Краснодар обязывает играть лучше. Стараются все.

      0
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 > Холстомер 3 апреля 2018, 14:19

      Новый тренер ознакомится с командой и турниром перед выходом на летний подготовительный перерыв. Главное ниже не вывалиться, остаться в еврокубковой зоне.

      0
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      Рейтинг: +366

      Вахахахаха > gosproektikabinet 7 апреля 2018, 22:57

      Зенит уже обыгран ,теперь посмотрим ,что будет дальше!!

      0
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      Рейтинг: +28706

      silver29 3 апреля 2018, 08:32

      Глупо менять тренера до окончания сезона.

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 3 апреля 2018, 07:24

      Можно было бы и до окончания чемпионата подождать...

      2
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      Рейтинг: +305

      Strig 3 апреля 2018, 06:59

      Дело не в ШАЛИМОВЕ, дело плохо во всём росфутболе, бабки - БЕ...!, а отдачу - можно и БЕЗ...

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek 3 апреля 2018, 04:11

      Я одного не понимаю, зачем было убирать Кононова и ставить Шалимова, по сути ведь Шалимов ничем не лучше Кононова, зачем менять шило на мыло. У Кононова команда была построена под него, стабильно росла, Шалимов пришёл начал перестаивать команду под себя, рост прекратился и начался застой, вроде и хуже не стал, но и ни на миллиграмм лучше.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1389

      brhr > Snek 3 апреля 2018, 05:26

      Кононов был гораздо лучше.
      Чего сейчас ждать и кого?!

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