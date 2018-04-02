«Краснодар» уволил Шалимова. Не факт, что станет лучше

При нем было не только плохое.

Шалимов ушел Игорь Шалимов уволен с поста главного тренера «Краснодара». И.о. назначен Олег Фоменко. Сообщается также, что имя нового тренера будет объявлено через несколько дней. Следующий матч у «Краснодара» – в гостях против «Зенита».

Вывел в 1/8 ЛЕ (рекорд). А на следующий сезон не попал и в группу

Олег Кононов покинул «Краснодар» прямо перед стартом команды в Лиге Европы. На должность тренера заступил Игорь Шалимов и вывел команду в плей-офф, при этом грохнув лидера чемпионата Франции «Ниццу» с Балотелли со счетом 5:2. В 1/16 финала удалось пройти и перепичканный звездами «Фенербахче». В следующей стадии «Краснодар» дважды уступил «Сельте», но выход в 1/8 финала еврокубка для клуба – рекорд.

Тем удивительнее, что в следующем сезоне «Краснодар» с Шалимовым не попал даже в групповой этап, споткнувшись на «Црвене Звезде». Сербы, конечно, помотали нервы и ЦСКА этой зимой, но столь ранний вылет краснодарского клуба из еврокубков был справедливо расценен как неудача.

Еле отобрался в еврокубки, но Смолов – все равно лучший бомбардир

Перед последним туром в прошлом сезоне было практически очевидно, что в Лигу Европы попадет «Ростов», а не «Краснодар». Команда Шалимова свой матч выиграла бы в любом случае (в гостях у «Томи», что и произошло), но ростовчанам требовалось не проиграть «Оренбургу» (хотя тот и серьезно боролся за выживание). Но «Ростов» сенсационно уступил, так что тут «Краснодару» повезло.

Федору Смолову, однако же, это никак не помешало выиграть гонку бомбардиров второй раз подряд – ухудшившиеся результаты клуба на его скорострельность практически не повлияли. У него стали хуже самые разные показатели, но забивает он все равно больше всех в РФПЛ. И это повторяется снова – сейчас он тоже лидер по голам во всем чемпионате.

«Краснодар» выиграл столько же, сколько во всем прошлом сезоне. А позиция ниже

Тоже парадокс. Сейчас на счету «Краснодара» 12 побед – клуб выиграл половину всех своих сыгранных матчей. Но сейчас «Краснодар» идет пятым и по потерянным отстает от зоны Лиги чемпионов на шесть очков. За весь прошлый сезон «Краснодар» выиграл те же 12 матчей, но сумел стать четвертым. А пропустил он сейчас уже больше, чем за весь предыдущий сезон (26 против 22).

Ужасно играл со всеми топ-клубами, но результативно привлекал молодежь

Если в топ-клубы мы включаем «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Локомотив», то у Шалимова против них статистика такая: две победы, три ничьи, шесть поражений. Причем в прошлом сезоне «Краснодар» при нем проиграл конкуренту всего однажды – «Зениту» в предпоследнем туре. Но в нынешнем сезоне – пять матчей и пять поражений с общим счетом 1:11.

Зато Шалимов показал тех, кого так долго ждал Сергей Галицкий – молодых футболистов в составе. При нем и Сафонов в воротах поиграл, и Жигулев тоже на поле выходил, и Сулейманов поставил рекорд России по ранним голам в еврокубках, и Игнатьев тоже в разных турнирах позабивал. А потом на молодежку «Краснодара» в матче против «Реала» собрался полный стадион. Жаль, что сказка продолжения не получила, поскольку на уровне РФПЛ ребятам пока еще тяжело проявлять себя в полной мере.

Нет оглушительного провала. Но и прогресса тоже нет

Игорь Шалимов проработал главным тренером «Краснодара» полтора года. Федор Смолов при нем не утратил бомбардирских качеств, в еврокубках команда прошла дальше, чем раньше, игра в общем и целом – все такая же куражная, хотя зрелищности стало меньше. Но нет ощущения провала, поскольку «Краснодар» сейчас еще даже не растерял шансов на место в Лиге чемпионов. «Локомотив», понятно, не достать (минус 11 по потерянным), остальные – на расстоянии двух побед, а очные матчи как раз еще впереди.

С другой стороны, мы очень надеялись на то, что вылет из Лиги Европы до группового этапа сумеет дать толчок к развитию клуба. Этого не произошло, и «Краснодар» все так же остается в статусе «команды Смолова», которая «навязывает борьбу» фаворитам. В Англии ходят сотни мемов о «Тоттенхэме», у которого тоже есть супербомбардир, и который при всей своей симпатичности никак не может выиграть хоть какой-нибудь кубок. «По крайней мере, навязали борьбу», эта фраза – уже синоним лондонского клуба. «Краснодар» в своих масштабах занимается тем же самым. Клуб лишь раз в своей истории добирался до медалей РФПЛ.

Тренер уволен. Но лучше ли будет с другим – большой вопрос. «Краснодар» не прогрессирует уже три года.