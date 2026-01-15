Червиченко назвал причину увольнения Рахимова из «Рубина»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко объяснил, почему «Рубин» досрочно прекратил сотрудничество с тренером Рашидом Рахимовым.
«Мне кажется, затраты у «Рубина» есть, команда неплохая, продлили Даку, а результата нет.
Деньги вкладываются немалые, а результат не соответствует ожиданиям.
Вот и всe! Тут, на мой взгляд, всe совсем просто», – сказал Червиченко.
- Рахимов возглавлял «Рубин» с апреля 2023 года.
- Он вернул команду в РПЛ, после чего финишировал с казанцами на 8-м и 7-м месте в Премьер-лиге.
- Новым тренером команды стал испанец Франк Артига.
Источник: «Чемпионат»