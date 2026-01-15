Юран ответил, пора ли Батракову и Кисляку уезжать в Европу

Российский тренер Сергей Юран высказался о готовности Алексея Батракова и Матвея Кисляка к продолжению карьеры в европейских клубах.

– Алексею Батракову и Матвею Кисляку не стоит пока смотреть в сторону Европы?

- Еще один-два года надо провести у нас. Они должны окончательно закрепиться в составе сборной, быть твердыми игроками стартового состава, лидерами.

В Европе не прощают ошибок и никого не ждут. Приехал, тебе дали шанс – ты должен им сразу воспользоваться. Нет – там на лавке полно местных, других. И играть будут они.

Что Батраков, что Кисляк – пока сыроватые. У меня спрашивали итальянские и португальские агенты про Батракова. «Может ли Батраков сейчас стать футболистом старта «Бенфики» или «Ромы»? Я им отвечал: «Нет».

Если бы я сам не поиграл в Европе, сказал бы: «Конечно, а что такого?» Но я там выступал, знаю изнутри, как все устроено. Нашим талантам нужно немножко времени, окрепнуть и только потом делать следующие шаги.