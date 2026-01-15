Введите ваш ник на сайте
Юран ответил, пора ли Батракову и Кисляку уезжать в Европу

15 января, 20:55
1

Российский тренер Сергей Юран высказался о готовности Алексея Батракова и Матвея Кисляка к продолжению карьеры в европейских клубах.

– Алексею Батракову и Матвею Кисляку не стоит пока смотреть в сторону Европы?

- Еще один-два года надо провести у нас. Они должны окончательно закрепиться в составе сборной, быть твердыми игроками стартового состава, лидерами.

В Европе не прощают ошибок и никого не ждут. Приехал, тебе дали шанс – ты должен им сразу воспользоваться. Нет – там на лавке полно местных, других. И играть будут они.

Что Батраков, что Кисляк – пока сыроватые. У меня спрашивали итальянские и португальские агенты про Батракова. «Может ли Батраков сейчас стать футболистом старта «Бенфики» или «Ромы»? Я им отвечал: «Нет».

Если бы я сам не поиграл в Европе, сказал бы: «Конечно, а что такого?» Но я там выступал, знаю изнутри, как все устроено. Нашим талантам нужно немножко времени, окрепнуть и только потом делать следующие шаги.

  • В этом сезоне Батраков забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах за «Локомотив».
  • В активе Кисляка 5+5 в 27 играх в составе ЦСКА.

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Кисляк Матвей Батраков Алексей Юран Сергей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1768501211
ПРавильно, так им и говори, до ухода на пенсию обоих упомянутых.Нефиг им супостатам служить, как вы, продажные губители отечественного футбола.
Ответить
