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    Калешин прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Краснодар»

    Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в клуб Сергея Галицкого.

    «Если у «Краснодара» есть кадровые проблемы, то почему бы и не взять Дзюбу. Артем – сильный футболист. Да, он возрастной игрок, уже не делает такой объем работы, как раньше, но в подыгрыше вверху он умеет играть. Если есть кадровые сложности, то он не помешает.

    Подойдет ли под стиль? Я думаю, тренерский штаб будет смотреть. Ну и он может адаптироваться. Это же не робот. Артем – умный парень, подстроится», – сказал Калешин.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Нападающий более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.

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    Источник: Metaratings

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