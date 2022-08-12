Калешин прокомментировал возможный переход Дзюбы в «Краснодар»

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин высказался о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в клуб Сергея Галицкого.
«Если у «Краснодара» есть кадровые проблемы, то почему бы и не взять Дзюбу. Артем – сильный футболист. Да, он возрастной игрок, уже не делает такой объем работы, как раньше, но в подыгрыше вверху он умеет играть. Если есть кадровые сложности, то он не помешает.
Подойдет ли под стиль? Я думаю, тренерский штаб будет смотреть. Ну и он может адаптироваться. Это же не робот. Артем – умный парень, подстроится», – сказал Калешин.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Нападающий более 2 месяцев пребывает в статусе свободного агента.
Источник: Metaratings