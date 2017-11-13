Калешин: «Краснодар» по составу — команда четвертого-пятого места в РФПЛ»

Бывший игрок «Краснодара» Виталий Калешин оценил уровень нынешнего состава команды. По мнению экс-футболиста, «быки» на данный момент не могут претендовать на лидирующие позиции в чемпионате России.

«Я не могу сказать точно, сможет ли он, например, довести клуб до серебра, которого пока в истории клуба не было. Хороший специалист, команда на данный момент идет в тройке. Хотя объективно по составу это команда четвертого-пятого места.

«Краснодар» на своем месте, и, если так будет продолжаться, это будет хороший результат. К тому же до сих пор не удалось найти равноценную замену некоторым игрокам. В позапрошлом сезоне у «Краснодара» был самый сильный состав. Сейчас он слабее, но все равно держится наверху», — сказал Калешин.

«Краснодар» после 16-го тура идет на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ.