Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Калешин: «Краснодар» полностью переиграл «Спартак»

12 мая 2024, 16:25
26

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин проанализировал поражение команды от «Спартака» в 28-м туре РПЛ (0:1).

– Я бы не сказал, что «Краснодар» был менее мотивирован, чем «Спартак». Три убойных момента – забивай их, и непонятно, что бы «Спартак» делал. Батчи и Кордоба не реализовали. Такие, конечно, надо забивать. Считаю, что «Краснодар» полностью переиграл «Спартак». Не знаю, за счeт чего «Спартак» мог выиграть, кроме этого гола, там даже никакого момента не было. Причeм, это нельзя назвать суператакой, просто Зобнин здорово попал, тут вопросов нет, такой и «Реалу» можно забить один раз. Единственное, что мне показалось, что замены вообще не сыграли, ничего не добавили. Мне кажется, с заменами не угадали.

– Третий матч подряд «Краснодар» не забивает. Насколько сильно сказываются такие моменты психологически?

– Конечно, влияют, особенно на нападающего. У Кордобы практически каждый матч есть момент, причeм убойный. Видимо, что-то мешает команде. При том, что «Зенит» даeт шансы: и ничьи и поражения. Жалко, шанс, конечно, был сумасшедший.

  • У «Краснодара» 3 подряд матча без забитых голов.
  • Команда продолжает претендовать на чемпионство.
  • «Краснодару» в сезоне осталось сыграть с «Сочи» и «Динамо».

Еще по теме:
«Краснодар» подписал уругвайского защитника 1
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар» 13
«Краснодар» отправил защитника в клуб Первой лиги 2
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Калешин Виталий
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1715520988
Ещё один умник,вроде футболист поигравший.. футбол,это такая странная игра где побеждает тот кто не больше имел моментов,а больше в ворота попал. Остальное всё не важно
Ответить
nik55
1715520999
свистеть не мешки тягать
Ответить
Plyash
1715521550
Калешин,ты баран. "Полностью переиграл",а очков @уй.Есть поговорка - игра забудется,результат останется.
Ответить
GermanVo
1715522518
Полностью переиграл, это полное доминирование. Игра была равной плюс/минус, на встречных курсах. Просто Краснодар создал побольше опасных моментов. Так что глупость сморозил товарищ Калешин.
Ответить
шахта Заполярная
1715523506
Краснодар полностью переиграл Спартак. Ты хоть бы на табло посмотрел.
Ответить
Play
1715525645
Через пару недель скажет - Краснодар полностью выиграл чемпионат, то что на пятом месте оказались в итоге, просто стечение обстоятельств.
Ответить
Krics
1715526356
Если б у бабушки был бы ***,она была бы дедушкой, ихмо.
Ответить
VVM1964
1715526469
Зенит вчера тоже ЦСКА вроде как переиграл, однако счет на табло, да и характер игры совсем другой был - вот там действительно было преимущество, а у нас - достаточно равная игра !
Ответить
ivany4
1715528347
При всех неумехах в обеих командах, в Спартаке нашелся один, который "просто здорово попал, тут вопросов нет, такой и «Реалу» можно забить один раз". А вот в Краснодаре такого не нашлось, увы. Вот и подумайте, стоит ли кого-то переигрывать, коли ты забить не можешь?? Хоть счет и на табло, и тебя почитали и свое мнение мы составили.))
Ответить
Atom2020
1715529308
Калеша, как это полностью переиграл? По артистизму что ли (как в фигурном катании)?
Ответить
Главные новости
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
1
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
2
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
3
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
4
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
10
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Все новости
Все новости
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
2
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
3
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
4
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
1
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
10
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
5
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
Вчера, 17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
Вчера, 17:02
5
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
Вчера, 16:22
16
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
Вчера, 15:53
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+