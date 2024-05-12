Калешин: «Краснодар» полностью переиграл «Спартак»

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин проанализировал поражение команды от «Спартака» в 28-м туре РПЛ (0:1).

– Я бы не сказал, что «Краснодар» был менее мотивирован, чем «Спартак». Три убойных момента – забивай их, и непонятно, что бы «Спартак» делал. Батчи и Кордоба не реализовали. Такие, конечно, надо забивать. Считаю, что «Краснодар» полностью переиграл «Спартак». Не знаю, за счeт чего «Спартак» мог выиграть, кроме этого гола, там даже никакого момента не было. Причeм, это нельзя назвать суператакой, просто Зобнин здорово попал, тут вопросов нет, такой и «Реалу» можно забить один раз. Единственное, что мне показалось, что замены вообще не сыграли, ничего не добавили. Мне кажется, с заменами не угадали.

– Третий матч подряд «Краснодар» не забивает. Насколько сильно сказываются такие моменты психологически?

– Конечно, влияют, особенно на нападающего. У Кордобы практически каждый матч есть момент, причeм убойный. Видимо, что-то мешает команде. При том, что «Зенит» даeт шансы: и ничьи и поражения. Жалко, шанс, конечно, был сумасшедший.