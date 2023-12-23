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    • Калешин назвал легионеров «Рубина», которые портили воздух в автобусе, зля Бердыева

    Калешин назвал легионеров «Рубина», которые портили воздух в автобусе, зля Бердыева

    Бывший защитник «Рубина» Виталий Калешин рассказал забавную историю про партнеров по казанскому клубу.

    «Кристиан Ансальди еще любил специально… ну… воздух в автобусе испортить. Навоняет, и Курбан Бекиич уже к нему поворачивается: «Ансальди, хватит вонять!». Шебутной Кристиан был, баламут.

    Кристиан Нобоа, кстати, тоже любил это дело – два дурака, блин! Еще и сами ржали с этого. Все они, испаноговорящие, такие», – поделился Калешин.

    • Калешин был в «Рубине» в 2009-2013 годах.
    • Затем он ушел в «Краснодар».
    • Бердыев дважды приводил «Рубин» к титулу РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1537

      Номэд 55 секунд назад

      Ахах. Вонючий бо.мж, питерский Петух, что-то про вонь прокукарекал, петушок смердящий.

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      Рейтинг: +7133

      Питерский князь 1 час назад

      Это ещё что, вот в автобусе срамтаке Авгиевы конюшки.
      Срут, сут, вобщем под себя ходят. Говнометанием занимаются.
      :)))

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