Калешин назвал легионеров «Рубина», которые портили воздух в автобусе, зля Бердыева

Бывший защитник «Рубина» Виталий Калешин рассказал забавную историю про партнеров по казанскому клубу.

«Кристиан Ансальди еще любил специально… ну… воздух в автобусе испортить. Навоняет, и Курбан Бекиич уже к нему поворачивается: «Ансальди, хватит вонять!». Шебутной Кристиан был, баламут.

Кристиан Нобоа, кстати, тоже любил это дело – два дурака, блин! Еще и сами ржали с этого. Все они, испаноговорящие, такие», – поделился Калешин.

Калешин был в «Рубине» в 2009-2013 годах.

Затем он ушел в «Краснодар».

Бердыев дважды приводил «Рубин» к титулу РПЛ.

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