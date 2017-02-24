Калешин ассоциирует «Сельту» с Карпиным и Мостовым

Защитник «Краснодара» Виталий Калешин признался, что мало знаком с предстоящим соперником своей команды в 1/8 финала Лиги Европы испанской «Сельтой».

«Нам попался очень сильный соперник. Все испанские клубы славятся хорошим контролем мяча.

В чемпионате «Сельта» обыграла «Барселону», в четвертьфинале кубка выбила «Реал». Это дорогого стоит. Предстоят очень тяжелые матчи, но, думаю, шансы 50 на 50.

К сожалению, из нынешнего состава «Сельты» никого не знаю. Первая ассоциация – Карпин и Мостовой, которые выступали там много лет назад», – сказал Калешин.

Первые матчи 1/8 финала намечены на четверг 9 марта. Ответные матчи состоятся семью днями позже.