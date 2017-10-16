Калешин ждал ничейного результата от «Краснодара» с ЦСКА

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин считает, что более справедливым результатом игры с ЦСКА была бы ничья. По его словам, «быки» не заслуживали поражения в этой встрече.

Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – ЦСКА завершился со счетом 0:1. «Краснодар» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице с 21 очком в своем активе. ЦСКА идет на ступеньку выше – москвичи записали себе 24 очка.

– «Мы проиграли незаслуженно», – заявил после матча Игорь Шалимов. Разделяете мысль?

– Я тоже считаю, что более справедливым результатом была бы ничья. Если в первом тайме ЦСКА смотрелся предпочтительнее, имел два шикарных момента, то во втором «Краснодар» переломил игру. А уж последние 35 минут провел просто здорово, не раз мог сравнять счет. К сожалению, не получилось.

– Удивились, что при огромных кадровых потерях армейцы выглядели настолько мощно?

– Нет. Не мальчики же вышли на поле. У Набабкина и Миланова в последнее время было мало игровой практики. Зато футболисты опытные, квалифицированные. Кучаев, Жамалетдинов, Хосонов тоже не стушевались. Понятно, на таких скоростях молодым пока играть сложновато. Но про них не скажешь – сырые ребята. Наоборот, по-спортивному наглые, неуступчивые, четко выполняли тренерскую установку. Теперь главное – продолжать в том же духе, работать, совершенствоваться. Тогда в карьере все будет хорошо.

– Набабкин в роли центрального защитника убедил?

– Иногда по привычке смещался на фланг, но в целом со своими обязанностями справился, грубых ошибок не допустил. Еще и в атаку подключался.

– Кого ЦСКА особенно не хватало?

– Конечно, Головина и Дзагоева. Креативные футболисты, всегда могут придумать впереди что-то нестандартное, одной передачей обострить игру. Равноценной замены им нет. А вот сзади даже без Вернблума и Васи Березуцкого был полный порядок.

– Борис Копейкин недавно сказал про Оланаре: «Совершенно бестолковый! Каждый раз неправильно открывается, никуда не успевает, за мяч зацепиться не в состоянии…» Хотя бы за матч с «Краснодаром» нигерийского форварда можно похвалить?

– Парень бегал, старался, однако ничего выдающегося не показал. В этом заслуга и наших защитников, которые плотно его опекали. Вообще-то я бы не спешил ставить крест на Оланаре. Вон, полгода назад чего только не говорили про Кокорина. А сегодня он – лучший бомбардир чемпионата. Может, и армейского нападающего скоро прорвет. Данные у него неплохие. В ЦСКА с улицы игроков не берут.

– Теперь армейцев ждет «Базель».

– Крепкий орешек, но я ставлю на ЦСКА! Во-первых, уже должны вернуться в строй все лидеры, кроме Дзагоева. Во-вторых, в команде собраны ребята со стержнем, которые прекрасно понимают, что сейчас появился реальный шанс выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого в матче с «Базелем», да еще на своем поле, терять очки нельзя.