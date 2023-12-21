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    • Экс-капитан «Краснодара»: «Мамаев просил вертолет у Галицкого»

    Экс-капитан «Краснодара»: «Мамаев просил вертолет у Галицкого»

    Бывший капитан «Краснодара» Виталий Калешин рассказал, как владелец клуба Сергей Галицкий использовал личный вертолет в интересах футболистов.

    – При мне Галицкий по городу только на вертолете передвигался. Пробки, все дела.

    – Мусаев говорил, что Сергей Николаевич возил на вертолете легионеров, которые планируют переехать в Краснодар. А кого еще с собой в небо поднимал?

    – Про легионеров не знаю. Но слышал, Павел Мамаев просил вертолет у Галицкого, чтобы долететь до Сочи с семьей. Опять же, перевал, пробки.

    • Мамаев выступал за «Краснодар» с 2013 по 2019 год.
    • В 2022-м он закончил карьеру.
    • «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.

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    Источник: Sport24

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