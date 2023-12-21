Экс-капитан «Краснодара»: «Мамаев просил вертолет у Галицкого»

Бывший капитан «Краснодара» Виталий Калешин рассказал, как владелец клуба Сергей Галицкий использовал личный вертолет в интересах футболистов.
– При мне Галицкий по городу только на вертолете передвигался. Пробки, все дела.
– Мусаев говорил, что Сергей Николаевич возил на вертолете легионеров, которые планируют переехать в Краснодар. А кого еще с собой в небо поднимал?
– Про легионеров не знаю. Но слышал, Павел Мамаев просил вертолет у Галицкого, чтобы долететь до Сочи с семьей. Опять же, перевал, пробки.
- Мамаев выступал за «Краснодар» с 2013 по 2019 год.
- В 2022-м он закончил карьеру.
- «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
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Источник: Sport24