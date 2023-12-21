Экс-капитан «Краснодара»: «Мамаев просил вертолет у Галицкого»

Бывший капитан «Краснодара» Виталий Калешин рассказал, как владелец клуба Сергей Галицкий использовал личный вертолет в интересах футболистов.

– При мне Галицкий по городу только на вертолете передвигался. Пробки, все дела.

– Мусаев говорил, что Сергей Николаевич возил на вертолете легионеров, которые планируют переехать в Краснодар. А кого еще с собой в небо поднимал?

– Про легионеров не знаю. Но слышал, Павел Мамаев просил вертолет у Галицкого, чтобы долететь до Сочи с семьей. Опять же, перевал, пробки.

Мамаев выступал за «Краснодар» с 2013 по 2019 год.

В 2022-м он закончил карьеру.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.

Встречайте 2024 год с бонусом до 17000 рублей!