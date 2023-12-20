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    • Стали известны премиальные «Рубина» за победу над «Барселоной»

    Стали известны премиальные «Рубина» за победу над «Барселоной»

    Бывший защитник «Рубина» Виталий Калешин вспомнил детали о матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (2:1). Он состоялся на «Камп Ноу» в 2009 году.

    – Слышал, после игры в раздевалки все были безэмоциональны.

    – Зашли, похлопали – да и все. Говорят же, что после игры у футболистов дофаминовая яма. Вот тогда было самое сильное опустошение за карьеру.

    Бекиич позже нас зашел: «Вы че сидите такие тихие – каждый день «Барселону» обыгрываете?» И разрешил нам по бутылке пива на ужин.

    – Аскетично.

    – А в казанском аэропорту нас встретили болельщики, мэр, министр спорта. Похлопали, постояли, разошлись – и забыли. Ни ресторанов, ни кафе.

    – Ну хоть премиальные-то двойные-тройные были?

    – Не-е-е! Как и в чемпионате России – 5 тысяч долларов. Обыграли мы «Химки» или «Барселону» – без разницы. И на том спасибо: потом было такое, что зарплату не платили по четыре месяца.

    • «Рубин» выигрывал РПЛ в 2008 и 2009 годах.
    • Из группы ЛЧ в 2009 году казанцы не вышли, несмотря на победу над «Барселоной».
    • Курбан Бердыев сейчас тренирует махачкалинское «Динамо», но вскоре может уйти в сборную Азербайджана.

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    Источник: Sport24

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    20.12.2023 22:40
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