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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Краснодар
Спарта - Краснодар: обзор матча 18 февраля 2016
Спарта
18.02.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Краснодар
64'
Л. Юлиш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Краснодар
Желтая карточка
Я. Брабец
90'
+4
Замена
П. Ирачек
️️️️
К. Фатай
89'
Травма
К. Фатай
87'
82'
Замена
В. Быстров
️️️️
Жоаозиньо
Замена
М. Матейовски
️️️️
Б. Докал
80'
Замена
Т. Конате
️️️️
Л. Юлиш
78'
68'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ф. Смолов
67'
Желтая карточка
П. Мамаев
66'
Замена
Ю. Газинский
️️️️
М. Перейра
ГОЛ! 1:0!
Л. Юлиш
Пас отдал
Б. Докал
64'
30'
Желтая карточка
В. Калешин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
35
Давид Бичик
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
26
Коста Намойнесу
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
16
Ондржей Загустел
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Лукаш Ваха
ЦП
9
Борек Докал
(К)
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Зденек Щасны
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ОП
22
Жоаозиньо
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
10
Маурисио Перейра
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Спарта
27
Мирослав Миллер
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
18
Тьемоко Конате
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
3-1-4-2
35
Бичик
14
Брабец
25
Холек
26
Намойнесу
23
Маречек
16
Загустел
6
Ваха
9
Докал
7
Крейчи
7
Фатай
39
Юлиш
4-1-3-2
31
Дикань
98
Петров
4
Гранквист
6
Сигурдссон
17
Калешин
10
Ахмедов
10
Перейра
10
Мамаев
22
Жоаозиньо
39
Ари
90
Смолов
9
Докал
8
Матейовски
8
Матейовски
9
Докал
39
Юлиш
18
Конате
18
Конате
39
Юлиш
7
Фатай
8
Ирачек
8
Ирачек
7
Фатай
10
Перейра
18
Газинский
18
Газинский
10
Перейра
22
Жоаозиньо
34
Быстров
34
Быстров
22
Жоаозиньо
90
Смолов
14
Вандерсон
14
Вандерсон
90
Смолов
Остались в запасе
Спарта
Краснодар
27
Мирослав Миллер
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
Главный тренер
Зденек Щасны
88
Андрей Синицын
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
27
Мирослав Миллер
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
3
Ондрей Мазух
ЦЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
Главный тренер
Зденек Щасны
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Спарта - Краснодар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Дженерали Арена
Где смотреть матч:
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