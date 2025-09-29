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Андрей Синицын
Андрей Синицын
Завершил карьеру
23 июня 1988 (38)
#88 | Вратарь
196 см | 85 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Бывший вратарь «Краснодара» отказался от посещения футбола из-за Fan ID
2025.09.29 12:55
3
Экс-вратарь «Краснодара» – о 1-м голе «Зенита»: «Судьи ошибаются в определенную сторону, как обычно»
2025.09.22 16:54
29
Экс-игрок «Краснодара» – о «Зените»: «Пользуясь финансовым благополучием, скупает всех лучших футболистов»
2024.07.19 22:08
25
Видео
Сафонов повторил достижение 12-летней давности
2024.04.25 12:12
Синицын выделил сильнейшее амплуа в российском футболе
2023.07.21 11:29
1
Экс-вратарь «Краснодара»: «Думаю, я завершил карьеру»
2023.06.10 09:09
1
Синицын дал финансовый совет коллегам-футболистам
2022.10.30 19:44
Экс-вратарь «Краснодара» Синицын назвал сильнейшее амплуа в российском футболе
2022.10.30 10:41
«Нижний Новгород» объявил об уходе четырех игроков
2021.12.17 13:51
Синицын, Юлдошев, Берковский – в старте «Нижнего Новгорода» на матч с «Локомотивом»; Бека-Бека, Анджорин, Керк сыграют у москвичей
2021.10.30 18:39
1
Фото
Экс-вратарь «Краснодара» Синицын подписал контракт с «Нижним Новгородом»
2021.08.26 07:52
2
«Матч ТВ»: экс-вратарь «Краснодара» Синицын находится на просмотре в «Нижнем Новгороде»
2021.08.10 00:16
2
Синицын: «Сафонов ментально вообще непробивной! Конкурировать с ним – как попасть в ЦСКА под Акинфеева»
2021.03.07 17:43
5
Синицын – о конфликте Сафонова с «Краснодаром»: «Не верю. Мотя свой контракт подписал не читая!»
2021.03.07 16:37
8
Экс-вратарь «Краснодара» Синицын перешел в «Акрон»
2021.02.26 16:44
1
«Матч ТВ»: бывший вратарь «Краснодара» Синицын перейдет в «Ростов»
2021.01.15 10:51
5
Фото
Синицын после ухода из «Краснодара» тренируется с «Ростовом»
2021.01.14 22:51
1
Видео
«Краснодар» расторг контракт с вратарeм Синицыным. Он провел в клубе 8,5 лет
2021.01.14 11:49
7
Сафонов вышел на второе место по матчам за «Краснодар» среди вратарей
2020.11.05 09:34
2
Мусаев: «Доволен нашей вратарской бандой. Рад, что в «Краснодаре» сейчас три равнозначных голкипера»
2020.01.20 16:33
1
Синицын, Намли, Ари – в составе «Краснодара» на матч с «Ростовом»
2019.06.30 10:52
5
Синицын: «Задача «Краснодара» – пройти как можно дальше в Кубке России»
2018.10.31 09:30
10
Синицын: «Краснодар» может набирать очки и без Мамаева»
2018.10.30 07:55
5
Синицын пропустил 100-й гол в 100-м матче за «Краснодар»
2018.10.26 07:06
8
Синицын: «Мамаев – лидер «Краснодара»
2018.10.22 01:04
3
«Краснодар» одержал 60-ю победу в чемпионатах России на своем поле, обыграв «Локомотив»
2018.05.01 06:04
1
Синицын: «У «Краснодара» была цель победить «Локомотив», а не помешать им взять золото»
2018.04.30 22:29
Синицын: «Шансы «Краснодара» на попадание в Лигу чемпионов не изменились»
2018.04.23 11:30
1
Синицын сравнил «Црвену Звезду» с «Оренбургом»
2018.02.09 10:54
3
Синицын: «Я не уверен, что Галицкий вообще спит когда-нибудь»
2018.02.09 01:07
4
1
2
3
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