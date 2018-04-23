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    Синицын: «Шансы «Краснодара» на попадание в Лигу чемпионов не изменились»

    Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын уверен, что шансы попадания его команды в Лигу чемпионов по итогам сезона не изменились после поражения от ЦСКА (1:2) в 27-м туре РФПЛ.

    «После сегодняшнего поражения наши шансы на выход в Лигу чемпионов не изменились. Впереди еще три игры, в которых команда будет выкладываться на максимум. Все в наших руках, мы будем стараться.

    Сегодня у нас не получалось многое из того, что мы планировали. В первом тайме нам не удавалось создать ничего опасного. После перерыва прошла отличная комбинация, благодаря которой забили гол.

    Никто не винит Классона за ошибку в эпизоде со вторым голом Мусы, он уступил мяч в борьбе, так получилось», – сказал Синицын.

    После 27 туров «Краснодар» идет на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ с 47 очками, отставая от третьего места, дающего право на выступление в Лиге чемпионов, на три балла.

    Источник: ТАСС

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    23.04.2018 11:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +718

      Антимат 23 апреля 2018, 17:58

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