Синицын: «Шансы «Краснодара» на попадание в Лигу чемпионов не изменились»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын уверен, что шансы попадания его команды в Лигу чемпионов по итогам сезона не изменились после поражения от ЦСКА (1:2) в 27-м туре РФПЛ.

«После сегодняшнего поражения наши шансы на выход в Лигу чемпионов не изменились. Впереди еще три игры, в которых команда будет выкладываться на максимум. Все в наших руках, мы будем стараться.

Сегодня у нас не получалось многое из того, что мы планировали. В первом тайме нам не удавалось создать ничего опасного. После перерыва прошла отличная комбинация, благодаря которой забили гол.

Никто не винит Классона за ошибку в эпизоде со вторым голом Мусы, он уступил мяч в борьбе, так получилось», – сказал Синицын.

После 27 туров «Краснодар» идет на пятой строчке в турнирной таблице РФПЛ с 47 очками, отставая от третьего места, дающего право на выступление в Лиге чемпионов, на три балла.