Сафонов вышел на второе место по матчам за «Краснодар» среди вратарей

Рано ему еще в международках выступать, там напы мастеровитые и на его юную психику негативно отражаются мячи в сетке, дыра он, а не кипер ((((
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов принял участие в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (2:3).
Эта игра стала для воспитанника клубной академии 72-й в официальных турнирах.
По числу матчей за основную команду Сафонов вышел на второе место в истории «Краснодара» среди вратарей.
Первую строчку со 103 встречами занимает 32-летний Андрей Синицын, который выступает за клуб с 2012 года.