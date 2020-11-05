Сафонов вышел на второе место по матчам за «Краснодар» среди вратарей

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов принял участие в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (2:3).

Эта игра стала для воспитанника клубной академии 72-й в официальных турнирах.

По числу матчей за основную команду Сафонов вышел на второе место в истории «Краснодара» среди вратарей.

Первую строчку со 103 встречами занимает 32-летний Андрей Синицын, который выступает за клуб с 2012 года.