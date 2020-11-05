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    Сафонов вышел на второе место по матчам за «Краснодар» среди вратарей

    Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов принял участие в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи» (2:3).

    Эта игра стала для воспитанника клубной академии 72-й в официальных турнирах.

    По числу матчей за основную команду Сафонов вышел на второе место в истории «Краснодара» среди вратарей.

    Первую строчку со 103 встречами занимает 32-летний Андрей Синицын, который выступает за клуб с 2012 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15654

      silver29 13 минут назад

      Рано ему еще в международках выступать, там напы мастеровитые и на его юную психику негативно отражаются мячи в сетке, дыра он, а не кипер ((((

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