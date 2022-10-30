Экс-вратарь «Краснодара» Синицын назвал сильнейшее амплуа в российском футболе

Экс-голкипер «Краснодара» Андрей Синицын дал понять, что на профессиональном уровне больше играть не будет.

– Уже тяжело будет возвращаться. Скажем так, мое амплуа – самое сильное в российском футболе. Вратарей хороших и качественных много. Если мы не берем РПЛ, то даже в Первой лиге есть много хороших игроков. Тяжело будет найти команду. Наверное, это уже и не случится. Ну а громко заявлять, что завершаю карьеру, тоже не хочется. Наверное, уйду по-английски, тихо.

– Вам 34 года, вратари играют до 40. Вы тоже так планировали?

– Думал, отыграю, сколько смогу. Силы есть, но есть и большой бэкграунд травм. Может, уже и для здоровья будет полезнее закончить с футболом.