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    Экс-вратарь «Краснодара» Синицын назвал сильнейшее амплуа в российском футболе

    Экс-голкипер «Краснодара» Андрей Синицын дал понять, что на профессиональном уровне больше играть не будет.

    – Уже тяжело будет возвращаться. Скажем так, мое амплуа – самое сильное в российском футболе. Вратарей хороших и качественных много. Если мы не берем РПЛ, то даже в Первой лиге есть много хороших игроков. Тяжело будет найти команду. Наверное, это уже и не случится. Ну а громко заявлять, что завершаю карьеру, тоже не хочется. Наверное, уйду по-английски, тихо.

    – Вам 34 года, вратари играют до 40. Вы тоже так планировали?

    – Думал, отыграю, сколько смогу. Силы есть, но есть и большой бэкграунд травм. Может, уже и для здоровья будет полезнее закончить с футболом.

    • Последним клубом Синицына было махачкалинское «Динамо», которое он покинул летом.
    • В «Краснодаре» игрок был в 2012-2020 годах.
    • Синицын дважды в карьере выигрывал Вторую лигу.

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    Источник: Metaratings

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