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  • Экс-игрок «Краснодара» – о «Зените»: «Пользуясь финансовым благополучием, скупает всех лучших футболистов»

Экс-игрок «Краснодара» – о «Зените»: «Пользуясь финансовым благополучием, скупает всех лучших футболистов»

19 июля 2024, 22:08
25

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился мыслями по поводу чемпионской интриги в РПЛ.

«Если брать на бумаге, то «Зенит», пользуясь своим финансовым благополучием, скупает всех лучших футболистов. Поэтому у «Зенита» самая укомплектованная команда, которая хорошо провела трансферное окно.

Перед началом прошлого сезона все говорили, что «Зенит» будет безусловным чемпионом. Но интрижка завертелась до последнего тура. Поэтому хотелось бы, чтобы в этом сезоне было так же и три-четыре команды боролись за чемпионство», – заявил Синицын.

  • В летнее межсезонье «Зенит» из Санкт-Петербурга проводит мощную трансферную кампанию.
  • Клуб с берегов Невы выкупил у «Локомотива» Максима Глушенкова, ставшего лучшим ассистентом завершившегося сезона (16 ассистов).
  • Также дружину Сергея Семака пополнили Евгений Латышонок, Юрий Горшков и Сергей Волков.
  • Глушенков уже сумел принести пользу петербургскому клубу. В суперкубковом поединке против «Краснодара» (4:2) Максим оформил дубль.
  • В СМИ активно пишут, что «Зенит» ведет переговоры еще по двум игрокам. Сообщается о желании клуба приобрести российского форварда «Спартака» Александра Соболева и сербского хавбека «Торино» Ивана Илича.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Синицын Андрей Латышонок Евгений Глушенков Максим Горшков Юрий Волков Сергей
Комментарии (25)
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paracetamol
1721416640
Не ври, Синица. Все хотят попасть в Зенит, чтобы стать чемпионами! Да и зарабатывает Зенит больше всех, все хотят посмотреть на его игру, а не на тупое стадо в своей штрафной!
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erybov1965
1721418247
Истинная правда,только фанаты Зенита этого не видят и не слышат.Они у других клубов недостатки ищут.Но я думаю,настоящие болельщики все понимают,что происходит в нашем футболе.Вот сейчас,статья о высказывании про Зенит,а опять поливают Спартак.Нетерпеливые вы наши потерпите,будет статья про Спартак,тогда и оторветесь по полной.А то и Амкар и Гаджиева уже вспомнили,лишь бы о проблемах в Зените не говорить.
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Garrincha58
1721418393
а кого он скупил лучших? что Глушенков или Волков с Горшковым лучшие??? ещё один балабол типа интересного тута когда Спартаг или Локо скупили всю Самару все молчат блин идиоты а тут купили середненьких игрочишек и то те сами хотят играть в Зените нет не в Локо не Спыртаге
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Cleaner
1721418563
Зенит, пользуясь полученным из госбюджета финансовым благополучием , по сути скупает ЧЕМПИОНСТВА.
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ziborock
1721419725
Одним словом БОМ-ЖИ! Работать не хотят, сидят на шее у госказны да у других клубов "воруют"!
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kutuzov112
1721420765
Синицын обиделся что его не позвали?)
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Ниф-Ниф
1721422235
Позор синиту!
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Evgenijgerasimov607@gmail
1721427784
Да чтоб они уже подавились
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Азбука
1721458322
Волков-лучший футболист в РПЛ, а тогда Андрей Синицын лучший футбольный эксперт))
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мак мак
1721571227
Как это скупает всех лучших? У нас же все лучшие в самом "народном" клубе пищевик. А оттуда никого не купили, как же так? Ну и не Краснодару плакаться насчёт покупок...Могу дальше , кроме Магнита, продолжить "нищих" спонсоров: Лукойл с самым богатым человеком России, ВТБ, ВЭБ, РЖД...
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