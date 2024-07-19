Экс-игрок «Краснодара» – о «Зените»: «Пользуясь финансовым благополучием, скупает всех лучших футболистов»

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился мыслями по поводу чемпионской интриги в РПЛ.
«Если брать на бумаге, то «Зенит», пользуясь своим финансовым благополучием, скупает всех лучших футболистов. Поэтому у «Зенита» самая укомплектованная команда, которая хорошо провела трансферное окно.
Перед началом прошлого сезона все говорили, что «Зенит» будет безусловным чемпионом. Но интрижка завертелась до последнего тура. Поэтому хотелось бы, чтобы в этом сезоне было так же и три-четыре команды боролись за чемпионство», – заявил Синицын.
- В летнее межсезонье «Зенит» из Санкт-Петербурга проводит мощную трансферную кампанию.
- Клуб с берегов Невы выкупил у «Локомотива» Максима Глушенкова, ставшего лучшим ассистентом завершившегося сезона (16 ассистов).
- Также дружину Сергея Семака пополнили Евгений Латышонок, Юрий Горшков и Сергей Волков.
- Глушенков уже сумел принести пользу петербургскому клубу. В суперкубковом поединке против «Краснодара» (4:2) Максим оформил дубль.
- В СМИ активно пишут, что «Зенит» ведет переговоры еще по двум игрокам. Сообщается о желании клуба приобрести российского форварда «Спартака» Александра Соболева и сербского хавбека «Торино» Ивана Илича.
Источник: «Чемпионат»