Экс-игрок «Краснодара» – о «Зените»: «Пользуясь финансовым благополучием, скупает всех лучших футболистов»

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился мыслями по поводу чемпионской интриги в РПЛ.

«Если брать на бумаге, то «Зенит», пользуясь своим финансовым благополучием, скупает всех лучших футболистов. Поэтому у «Зенита» самая укомплектованная команда, которая хорошо провела трансферное окно.

Перед началом прошлого сезона все говорили, что «Зенит» будет безусловным чемпионом. Но интрижка завертелась до последнего тура. Поэтому хотелось бы, чтобы в этом сезоне было так же и три-четыре команды боролись за чемпионство», – заявил Синицын.