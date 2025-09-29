Бывший вратарь «Краснодара» отказался от посещения футбола из-за Fan ID

Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын рассказал, почему не ходит на матчи команды в РПЛ.

– Были на стадионе в день чемпионства?

– Я на футбол не хожу – у меня нет Fan ID. Принципиально его не делал.

– Почему?

– С такими мерами безопасности делать какую-то справку, чтобы тебя на стадион пустили?

– И не будете?

– А для чего эта справка нужна?

– Ходить на важную для вас команду, увидеть чемпионство.

– И дома могу посмотреть. Думаю, рано или поздно от Fan ID откажутся. Ну а какой смысл? Когда проходишь на стадион, проходишь через 2-3 кордона. Там и так везде камеры. Fan ID – просто лишние траты для клубов РПЛ: тебе нужны какие-то датчики для проверки, целая система. Вот потому, что я не понимаю смысла, я и не оформляю. Дальше что придумают – чтобы на улицу выйти какой-то ID?!