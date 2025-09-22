Введите ваш ник на сайте
  Экс-вратарь «Краснодара» – о 1-м голе «Зенита»: «Судьи ошибаются в определенную сторону, как обычно»

Экс-вратарь «Краснодара» – о 1-м голе «Зенита»: «Судьи ошибаются в определенную сторону, как обычно»

Сегодня, 16:54
14

Бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын имеет претензии к судейству по итогам матча 9-го тура РПЛ против «Зенита».

  • Петербуржцы выиграли на выезде со счетом 2:0.
  • Встречу обслуживал Сергей Карасев.

– Учитывая, что было столько моментов, наверное, можно сказать, что результат должен быть другой. Количество моментов говорит о том, что команда полна сил, просто чуть не повезло.

Плюс в моменте, когда забивали первый гол, есть вопросы по фолу. Судьи, как обычно, ошибаются в одну определeнную сторону. Хочется дождаться в обратную сторону такого же момента и посмотреть, как это будут оценивать.

– Насколько критично, что сократился отрыв?

– Это обострит борьбу и добавит больше интереса. «Зенит» выиграл 2:0, но при этом преимуществом обладал «Краснодар». Показал, что сильнее, просто не повезло.

Бывают такие матчи, будут так же играть – всe будет хорошо, и отрыв увеличится в ближайших матчах.

«Краснодар» в матчах с ЦСКА, «Локомотивом» и «Зенитом» набрал одно очко. Насколько это важно?

– Чемпионами становятся не в противостоянии с первой тройкой, а с остальными командами.

В финальной стадии весной будут очные противостояния за шесть очков. Кто меньше будет терять очки с середняками и аутсайдерами, тот станет чемпионом.

Еще по теме:
Жесткая реакция Пономарева на 10 бразильцев в старте на матч «Краснодар» – «Зенит»
Орлов высказался о том, что Глушенков не стал праздновать гол в ворота «Краснодара» 5
Орлов прокомментировал игру Соболева против «Краснодара» 2
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Синицын Андрей Карасев Сергей
Комментарии (14)
fakeid
1758549670
а где там фол-то он увидел? обычная верховая борьба за мяч. а то, что дважды между ног коровам прокинули, исполняя гол - вот это было гы-гы!
Ответить
crf57
1758549786
Опять краснодарское нытьё началось!
Ответить
Мордаванин
1758550292
хххыыы..) лучше тимур журавель в трансбл.кции МатчТВ, чем ссыницин в ж..пе..бомбы))
Ответить
fakeid
1758550685
сильно прикололо, как краснодарские вчера мычали (и как визжали примкнувшие к ним хряки) про момент в самой концовке, когда якобы не поставили пенальти в ворота зенита. когда петров упал в штрафной. да только вот на повторе с его спины чётко видно, что падать он стал сам, ещё до контакта с защитником. ему карточку за симуляцию должны были дать, но купленный карась проигнорировал. визжите и мычите ещё, гы-гы!
Ответить
Дубина
1758551042
Стыдно за коров а тем более за болотных))))
Ответить
Freyd
1758551225
Да не было фола,жаль конечно.но Карась нормально отсудил!
Ответить
ПалкоВводецъ007
1758551850
Хватит валит на судей, если в домик пропускаешь лузер. Гыгыгы
Ответить
  • Читайте нас: 