Радимов раскритиковал поведение Глушенкова

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказалс о действиях нападающего команды Максима Глушенкова.

– За что вы так раскритиковали Максима Глушенкова, Владислав Николаевич? Не понравилось, что не праздновал забитый гол?

– А что он устраивает этот перфоманс? Понятно, что испытывал недовольство, когда оставался на скамейке запасных, разозлился, но в итоге-то получилось стопроцентное попадание Семака: посмотрите, как Глушенков носился в матче с «Краснодаром»! Болельщики видели по телевизору, что он забил и отдал, но в трансляцию не всегда попадало то, как он отрабатывал сзади. Я такого Глушенкова ни разу в жизни не видел!

Встретились как-то на базе, долго разговаривали. «Тебе надо бороться не с Семаком и не с прессой, а с соперниками и с самим собой, – сказал Глушенкову, – если будешь постоянно играть в основном составе «Зенита», то на твоем горизонте замаячит титул лучшего футболиста страны! «Зенит» чемпион, ты забиваешь – вот для чего надо работать». А бороться с ветряными мельницами, показывать скамейке, что ты здесь…

Ну, хорошо, пару, тройку раз это проходило, но на четвертый, может, отпразднуешь гол? Ты не один на поле, футбол коллективный вид спорта, партнеры многое сделали для того, чтобы ты отметился взятием ворот. Обижайся сколько угодно, но дело есть дело.