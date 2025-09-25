Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Радимов раскритиковал поведение Глушенкова

Сегодня, 13:44
2

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказалс о действиях нападающего команды Максима Глушенкова.

– За что вы так раскритиковали Максима Глушенкова, Владислав Николаевич? Не понравилось, что не праздновал забитый гол?

– А что он устраивает этот перфоманс? Понятно, что испытывал недовольство, когда оставался на скамейке запасных, разозлился, но в итоге-то получилось стопроцентное попадание Семака: посмотрите, как Глушенков носился в матче с «Краснодаром»! Болельщики видели по телевизору, что он забил и отдал, но в трансляцию не всегда попадало то, как он отрабатывал сзади. Я такого Глушенкова ни разу в жизни не видел!

Встретились как-то на базе, долго разговаривали. «Тебе надо бороться не с Семаком и не с прессой, а с соперниками и с самим собой, – сказал Глушенкову, – если будешь постоянно играть в основном составе «Зенита», то на твоем горизонте замаячит титул лучшего футболиста страны! «Зенит» чемпион, ты забиваешь – вот для чего надо работать». А бороться с ветряными мельницами, показывать скамейке, что ты здесь…

Ну, хорошо, пару, тройку раз это проходило, но на четвертый, может, отпразднуешь гол? Ты не один на поле, футбол коллективный вид спорта, партнеры многое сделали для того, чтобы ты отметился взятием ворот. Обижайся сколько угодно, но дело есть дело.

  • Радимов высказался о поведении Глушенкова после матча 9-го тура РПЛ с «Краснодаром»: «Глушенков просто поразил. Меня раздражает, что он не празднует голы».
  • В этом сезоне 26-летний нападающий забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 10 матчах за «Зенит».

Еще по теме:
Семак высказался о недостатке изменений в составе «Зенита»
Смолов оценил способности Глушенкова для игры в Европе
Семак высказался о поведении Глушенкова 4
Источник: bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Глушенков Максим Радимов Владислав
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1758798333
Десятилетиями футбол обходился без целовашек-обнимашек, но тут посыпались безумные деньги и футболисты расчувствовались и обабились.Девчонки в футбол сдержаннее этих гламурных "баб".
Ответить
k611
1758802366
При прочих равных пусть игрок любой команды лучше голы забивает чем празднует. Все остальное второстепенно.
Ответить
Главные новости
Генич ответил, заслужил ли Дембеле «Золотой мяч»
15:47
Семак высказался о недостатке изменений в составе «Зенита»
15:33
Станкович задержался с выходом на тренировку «Спартака»
15:18
2
Смолов оценил способности Глушенкова для игры в Европе
15:10
ФотоВнучка Гинера стала ведущей ЦСКА ТВ
14:55
5
Семак высказался о поведении Глушенкова
14:41
4
ФотоНазначения судей на 10-й тур РПЛ
14:16
4
ФотоБубнов поставил оценку «Зениту» за матч с «Краснодаром»
13:52
6
Радимов раскритиковал поведение Глушенкова
13:44
2
Один из клубов могут снять с Кубка России
13:23
1
Все новости
Все новости
Отец Черышева высказался о продолжении карьеры сыном
15:03
2
Семак высказался о поведении Глушенкова
14:41
4
Мостовой сказал, в какой должности готов работать в «Спартаке»
14:26
2
ФотоНазначения судей на 10-й тур РПЛ
14:16
4
ФотоБубнов поставил оценку «Зениту» за матч с «Краснодаром»
13:52
6
Радимов раскритиковал поведение Глушенкова
13:44
2
Мостовой объяснил, почему болел за «Зенит» в матче с «Краснодаром»
13:32
1
ФотоБубнов расставил оценки игрокам «Краснодара» за матч с «Зенитом»
12:58
1
ФотоРейтинг клубов РПЛ по использованию легионеров
12:44
4
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 26 сентября 2025
12:40
Семак высказался о получении Венделом гражданства России
12:32
5
Соболева назвали эпатажной персоной
12:29
4
Реакция Семака на переход Кузяева в «Рубин»
12:17
4
Кисляк высказался о шансах ЦСКА на титул
11:51
4
Мостовой оценил поведение Станковича
11:39
1
Отец Илона Маска высказался о покупке «Спартака»
11:37
12
Семак рассказал о ситуации с Жерсоном в «Зените»
11:32
3
Защитник «Зенита» заявил, что команда победит в РПЛ
11:20
1
Черданцев назвал игроков «Спартака», которые мешают друг другу на поле
11:13
8
ВидеоРоссийский боец UFC ударил ногой Сперцяна
11:09
5
В РФС объяснили задержку с решением по Кордобе
11:04
1
Угальде высказался об отставке Станковича из «Спартака»
10:42
6
Чернов высказался о возвращении в «Спартак»
10:26
3
Клуб РПЛ пытался купить двух боснийцев в летнее трансферное окно
10:20
Рахимов назвал иностранный клуб, в который мог перейти Кузяев
09:48
Смолов оценил ситуацию в борьбе за титул после матча «Краснодар» – «Зенит»
09:37
Два бразильских клуба заинтересовались игроком «Краснодара»
09:25
Колыванов сказал, в каком возрасте российским игрокам нужно уезжать из РПЛ в Европу
09:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 