«Краснодар» одержал 60-ю победу в чемпионатах России на своем поле, обыграв «Локомотив»

В минувший понедельник состоялся матч 28-го тура российской Премьер-лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Локомотив». Игра завершилась со счетом 2:0. Дубль на свой счет записал нападающий Федор Смолов.

Благодаря этому результату «быки» смогли одержать 60-ю домашнюю победу в рамках чемпионатов России. Кроме того, «Краснодар» провел 60-ю игру без пропущенных мячей. В 25-ти матчах ворота команды защищал голкипер Андрей Синицын.

Смолов притормозил «Локомотив». Но до титула – те же два очка