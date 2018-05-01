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    «Краснодар» одержал 60-ю победу в чемпионатах России на своем поле, обыграв «Локомотив»

    В минувший понедельник состоялся матч 28-го тура российской Премьер-лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Локомотив». Игра завершилась со счетом 2:0. Дубль на свой счет записал нападающий Федор Смолов.

    Благодаря этому результату «быки» смогли одержать 60-ю домашнюю победу в рамках чемпионатов России. Кроме того, «Краснодар» провел 60-ю игру без пропущенных мячей. В 25-ти матчах ворота команды защищал голкипер Андрей Синицын.

    Смолов притормозил «Локомотив». Но до титула – те же два очка

    Источник: ФК «Краснодар»

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    01.05.2018 06:04
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 мая 2018, 09:51

      С судейской помощью.

      -1
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