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    Смолов притормозил «Локомотив». Но до титула – те же два очка


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    Голосов: 3
    30.04.2018 20:50
    «Локо» не смог стать чемпионом в Краснодаре. Конкуренты все еще верят в чудо.

    «Локомотиву» для оформления чемпионства за два тура до конца требовалось победить в Краснодаре клуб, который еще не потерял шансов на место в Лиге чемпионов. Квоту на гостевой матч фанаты «Локо» выкупили полностью, а для тех, кто не поехал, клуб заготовил отличную акцию – просмотр матча с «Краснодаром» на большом экране на «РЖД Арене». «Располагайтесь на удобных лежаках и наслаждайтесь футболом! А если пойдет дождь – мы выдадим дождевики», – предложило руководство.

    Ажиотаж перед матчем был велик и в самом Краснодаре, где хозяева за несколько часов до начала игры объявили о том, что все билеты уже проданы. Также появились сообщения о том, что перекупщики за три часа до начала игры продавали билеты в 10 раз дороже номинала.

    Интересно, что матч на шикарном стадионе «Краснодара», который был открыт еще полтора года назад, стал для «Локомотива» первым – именно клуб Юрия Семина предпоследним из действующих участников РФПЛ сыграл на этой арене (последним будет «Рубин»). Сам же опытный тренер, которому 11 мая исполнится 71 год, был поражен ее красотами. «Знаете, что сегодня меня разволновало? Потрясающий стадион. Я сегодня понял, что Россия — это футбольная страна, если такая посещаемость. Сегодня нет в продаже ни одного билета, а вчера в Питере тысяч 50 было», – восхитился Семин в интервью телеканалу «Наш футбол».

    Игра же вышла нервной, с приличными скоростями, но минимумом голевых моментов. В конце первого тайма Смолов чудом не реализовал выход один на один. Гости после перерыва ответили мощным выстрелом Алексея Миранчука в перекладину. Но главное случилось в середине второго тайма: сначала в противоборстве Петрова и Антона Миранчука судья Вилков поставил пенальти, который уверенно реализовал Смолов, а затем не прошло и минуты, как Пейчинович чудовищно обрезался неподалеку от своей штрафной, и Смолов оформил дубль – 2:0.

    Победа «Краснодара» зажгла сразу три интриги.

    Первая: Смолов догнал Промеса в списке бомбардиров – у обоих футболистов по 14 голов. Смолову с «Краснодаром» играть против «СКА-Хабаровска» и «Рубина», Промесу со «Спартаком» – против «Ростова» и «Динамо».

    Вторая: «Краснодар» не бросает мечтать о Лиге чемпионов. Хоть пока и с того же пятого места, где и находился перед туром. Но теперь до третьей строчки – два очка. Правда, мечты кажутся не очень реальными – у ЦСКА остались матчи дома против «Арсенала» и «Анжи». Да еще и в случае равенства очков выше окажутся красно-синие.

    Третья: «Локомотив» может упустить чемпионство. Впрочем, задача осталась прежней – надо набрать два очка в двух матчах против «Зенита» (дома) и «Арсенала» (в гостях). Если бы «Локо» не проиграл, то из чемпионской гонки уже сегодня официально бы выбыл ЦСКА. А так, пока те же три претендента.

    «Армейцам», чтобы стать чемпионами, надо выиграть два матча, рассчитывать на одну осечку «Спартака» и верить в то, что «Локомотив» дважды проиграет. «Спартаку» нужны две победы и максимум одно очко «Локо» в оставшихся играх.

    А вы верите в то, что интрига все еще жива?

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    Что вы знаете об игроках «Локомотива»? Тест «Бомбардира»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1370

      Koshkin@myshkyn 1 мая 2018, 09:01

      Интрига есть, и очень неплохая...
      1)Зенит может и не в лучшей форме, но состав у неё хороший, может вытянуть на классе, но Локомотив будет дома, а следовательно стадион должен быть забит до отказа, для оформления чемпионства...
      2)Если будет поражение с Зенитом, то с Арсеналом могут занервничать в гостях, да и Арсенал очень цепкая команда, да и Дзюба лишний раз не откажется подгадить Локомотиву, если уж он своему клубу забивает..
      3)ещё надо Спартаку набрать 6 очков, которые он благополучно упустил обосравшись с Ахматом и Уралом...

      0
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 1 мая 2018, 07:52

      ИНТРИГА???

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      Рейтинг: +390

      fantom23 1 мая 2018, 04:00

      На какое то время показалось , что Локо слил матч... Хотя нет, о чем я......

      0
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 1 мая 2018, 00:49

      Локомотив проиграет Зениту, и будет чудо если выиграет у Арсенала. Арсенал очень боевая команда. Хотя вероятно вполне что и две ничьи скатают

      3
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Tuxuu777 1 мая 2018, 01:43

      Зенит сейчас не в лучшем состоянии увы!!

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Tuxuu777 1 мая 2018, 02:04

      Зенит вин арсенал ничейка пока Локовское чемпионство...
      ну если на самом деле так будет это печалька будет для болел локо=/
      Болею за Спартак , хоть он и не заслужил в этом году , но всё же!

      2
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      Рейтинг: +979

      TUMS 1 мая 2018, 00:32

      Локомотив такая же команда, как и Спартак. Стабильности нет...

      -1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 1 мая 2018, 00:08

      Тупое поражение, счёт не по игре. Все таки логичнее была бы ничья.

      1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Nesterenko 1 мая 2018, 02:08

      я понимаю что ты болеешь за Локо)
      ну это заслуженная победа Краснодара с чем я их поздравляю , не на играли на ничью локо...
      штанга Миранчука и всё , ну можно его брата приписать удар в угол который отразил Синицин , о какой ничье идёт речь?)

      1
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > h3LL1k 1 мая 2018, 07:30

      Ну также и у быков два момента и все. Пенальти не в счёт. Получается равенство. Ну это мое мнение. Если бы не привозы счёт 0:0 так и остался бы думаю.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > 2 мая 2018, 05:40

      Без везения в спорте далеко не пройдешь , а везёт тому кто везёт.

      0
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 30 апреля 2018, 23:33

      мечты, мечты как сладостны вы, в минуты эти роковые

      0
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 30 апреля 2018, 23:31

      Постой паровоз не стучите колёса кондуктор нажми на тормоза

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 30 апреля 2018, 21:04

      Лично я жду повторения сценария сезона РФПЛ 2005 года.
      23 тур.
      1. Локомотив - 48 очков
      2. ЦСКА - 43 очка
      3. Зенит - 43 очка

      30 тур.
      1. ЦСКА - 62 очка
      2. Спартак - 56 очков
      3. Локомотив - 56 очков
      За 8 туров Локомотив выиграл всего 1 раз.

      4
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > BRO_football 1 мая 2018, 00:12

      В следующем туре Локо оформит чемпионство!

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS > BRO_football 1 мая 2018, 00:31

      Было бы неплохо...

      -1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 30 апреля 2018, 20:59

      если б спартак не просерил последние атчи,сегодня можно было говорить о чемпионстве-лохи

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