Смолов притормозил «Локомотив». Но до титула – те же два очка

«Локо» не смог стать чемпионом в Краснодаре. Конкуренты все еще верят в чудо.

«Локомотиву» для оформления чемпионства за два тура до конца требовалось победить в Краснодаре клуб, который еще не потерял шансов на место в Лиге чемпионов. Квоту на гостевой матч фанаты «Локо» выкупили полностью, а для тех, кто не поехал, клуб заготовил отличную акцию – просмотр матча с «Краснодаром» на большом экране на «РЖД Арене». «Располагайтесь на удобных лежаках и наслаждайтесь футболом! А если пойдет дождь – мы выдадим дождевики», – предложило руководство.

Ажиотаж перед матчем был велик и в самом Краснодаре, где хозяева за несколько часов до начала игры объявили о том, что все билеты уже проданы. Также появились сообщения о том, что перекупщики за три часа до начала игры продавали билеты в 10 раз дороже номинала.

Интересно, что матч на шикарном стадионе «Краснодара», который был открыт еще полтора года назад, стал для «Локомотива» первым – именно клуб Юрия Семина предпоследним из действующих участников РФПЛ сыграл на этой арене (последним будет «Рубин»). Сам же опытный тренер, которому 11 мая исполнится 71 год, был поражен ее красотами. «Знаете, что сегодня меня разволновало? Потрясающий стадион. Я сегодня понял, что Россия — это футбольная страна, если такая посещаемость. Сегодня нет в продаже ни одного билета, а вчера в Питере тысяч 50 было», – восхитился Семин в интервью телеканалу «Наш футбол».

Игра же вышла нервной, с приличными скоростями, но минимумом голевых моментов. В конце первого тайма Смолов чудом не реализовал выход один на один. Гости после перерыва ответили мощным выстрелом Алексея Миранчука в перекладину. Но главное случилось в середине второго тайма: сначала в противоборстве Петрова и Антона Миранчука судья Вилков поставил пенальти, который уверенно реализовал Смолов, а затем не прошло и минуты, как Пейчинович чудовищно обрезался неподалеку от своей штрафной, и Смолов оформил дубль – 2:0.

Победа «Краснодара» зажгла сразу три интриги.

Первая: Смолов догнал Промеса в списке бомбардиров – у обоих футболистов по 14 голов. Смолову с «Краснодаром» играть против «СКА-Хабаровска» и «Рубина», Промесу со «Спартаком» – против «Ростова» и «Динамо».

Вторая: «Краснодар» не бросает мечтать о Лиге чемпионов. Хоть пока и с того же пятого места, где и находился перед туром. Но теперь до третьей строчки – два очка. Правда, мечты кажутся не очень реальными – у ЦСКА остались матчи дома против «Арсенала» и «Анжи». Да еще и в случае равенства очков выше окажутся красно-синие.

Третья: «Локомотив» может упустить чемпионство. Впрочем, задача осталась прежней – надо набрать два очка в двух матчах против «Зенита» (дома) и «Арсенала» (в гостях). Если бы «Локо» не проиграл, то из чемпионской гонки уже сегодня официально бы выбыл ЦСКА. А так, пока те же три претендента.

«Армейцам», чтобы стать чемпионами, надо выиграть два матча, рассчитывать на одну осечку «Спартака» и верить в то, что «Локомотив» дважды проиграет. «Спартаку» нужны две победы и максимум одно очко «Локо» в оставшихся играх.

А вы верите в то, что интрига все еще жива?

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